España está de luto. La mañana del lunes 13 de diciembre, la galardonada actriz Verónica Forqué fue hallada muerte en su casa de Madrid; apenas unas semanas después de su última aparición en televisión, como participante del talent show gastronómico “MasterChef Celebrity 6″.

El cuerpo de Verónica Forqué fue hallado en su domicilio, ubicado en la calle Víctor de la Serna de Madrid, sin que los servicios de urgencia del Summa 112 hayan podido hacer nada por su vida, según informó El Mundo de España.

Por su parte, los representantes de la artista señalaron a elDiario.es haberse enterado por la prensa de la trágica noticia sobre Forqué, que el pasado 1 de diciembre había cumplido 66 años de edad. Pero, ¿de qué murió la actriz española?

Verónica Forqué regresó al programa para anunciar su retiro de la comptencia en la recta final (Foto: La 1)

¿DE QUÉ MURIÓ VERÓNICA FORQUÉ?

Por el momento no hay mucha información sobre la muerte de Verónica Forqué; sin embargo, de acuerdo con El Confidencial, las autoridades trabajan con la hipótesis principal de que se trata de un suicidio. Asimismo, el medio español señala que el cuerpo de la estrella fue encontrado en el baño.

Vale recordar que la intérprete habló en numerosas ocasiones de las depresiones que había padecido. De hecho, Forqué abandonó la sexta edición de “MasterChef Celebrity” por problemas de este tipo. Así lo dejó saber ella misma. La actriz abandonó el programa de televisión alegando estar “agotada”.

Cuando abandonó el talent show gastronómico dijo: “Mi cuerpo dijo basta”.

“No me encuentro bien, estoy agotada”, comentó Forqué. “He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”, decía en la semifinal del programa al juez Pepe Rodríguez.

Pocas semanas después, sobre las 12.49 horas del lunes 13 de diciembre, fue hallada sin vida.

LOS PROBLEMAS DE DEPRESIÓN DE VERÓNICA FORQUÉ

En abril de 2020, la actriz fue una de las invitadas del programa de La 1 “Entre ovejas”, allí Forqué desveló que sufrió una depresión a raíz de su separación del director Manuel Iborra, en 2014.

“Yo tuve una depresión muy grande, porque había estado muchos años viviendo en pareja y, además, tenemos una hija maravillosa. Pero dejé de quererle. Se acabó y se acabó”, señaló la intérprete aquella oportunidad.

Asimismo, Forqué contó que para ella fue de gran ayuda que en esa crisis personal le llamaran los productores de “La que se avecina” para participar en la temporada que se rodaba entonces. “Los de ‘La que se avecina’ me llamaron ahí. Fue un subidón y una gran suerte, porque me tuve que poner a estudiar. También me llamaron de un teatro y lo hice”, confesó.

Sobre las 12.49 horas del lunes 13 de diciembre, Verónica Forqué fue hallada sin vida (Foto: MasterChef Celebrity)