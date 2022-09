No todas las celebridades se llevan bien, incluso si son grandes referentes musicales de su país. En el caso de Vicente Fernández y Juan Gabriel, los conocidos cantantes tuvieron una mala relación la cual fue confirmada por uno de ellos.

El legado de ambos en la industria musical y del entretenimiento es innegable. Recientemente, “El Charro de Huentitán”, como se le conoce al intérprete de música mariachi, fue el personaje central en la serie “El rey, Vicente Fernández”, la cual estuvo protagonizada por Jaime Camil.

Por su parte, Juan Gabriel es conocido por icónicos temas como “Hasta que te conocí”, “Abrázame muy fuerte” y “Amor eterno”.

Lamentablemente, ambos ya han partido de este mundo. El primero fue el “Divo de Juárez”, quien falleció en el 2016. Mientras tanto, Vicente Fernández murió en diciembre de 2021.

¿POR QUÉ VICENTE FERNÁNDEZ NO SE LLEVA BIEN CON JUAN GABRIEL?

Antes de su fallecimiento, Vicente Fernández confirmó los rumores acerca de su mala relación con Juan Gabriel. En una entrevista con Pati Chapoy, dijo que eran ciertas las especulaciones.

“Alguien me preguntó: ‘¿te cae mal Juan Gabriel?’ Y yo no sé, no soy yo si miento y le dije: ‘Yo no sé mentir, sí me cae mal, pero yo no soy santo de su devoción tampoco. Estamos a mano’”, explicó.

Adicionalmente, reveló los motivos detrás de esta distancia entre ambos. Juan Gabriel le propuso hacer un álbum juntos, por lo que se reunieron en su casa para hablar del tema. Aparentemente, el conflicto habría sido por ciertos comentarios que no cayeron bien con el intérprete de “Estos celos”.

“Una vez lo invité a comer a la casa, es vegetariano y me molestó mucho porque Cuca (la viuda de Vicente Fernández) le trajo un amigo japonés para que le hiciera comida que pudiera comer”, detalló Fernández. “Anduvo conociendo el rancho y estábamos comiendo y Cuca, con su ingenuidad que tiene, le pregunta: ‘Lo vegetariano es una cosa, pero ¿usted sí cree en Dios?’”.

Ante la pregunta de la esposa del intérprete, Juan Gabriel decidió responder “muy majadero”, según cuenta. Sin embargo, muchas personas podrían haber considerado esta pregunta como fuera de lugar.

“‘Ay, güerita, yo creo en mí y solamente en mí', entonces mi mujer se paró y ya no bajó a despedirlo”, relató.

Vicente Fernández también había hablado públicamente sobre por qué no habían realizado el disco y cuando escuchó la respuesta de Juan Gabriel, esto le molestó más.

“Yo creo que eso le pareció mal y después lo entrevistaron en Primer Impacto y dijo: ‘¿Qué te pareció lo que dijo Vicente Fernández de ti?’, de lo de la anécdota de mi mujer y él dijo: ‘Oh que chico’, pero ¿cómo que chico? Yo soy señor Vicente Fernández para ti”, comentó.

¿EL PROBLEMA ERA JUAN GABRIEL O VICENTE FERNÁNDEZ?

Queda claro que la forma de pensar de ambos intérpretes era bastante diferente, lo que generó un choque entre ambos. En el libro de Olga Wornat sobre cantante de mariachi, se comentó que muchos lo consideraban “macho y homofóbico”.

Hace unos años, también se vio envuelto en una polémica al negarse a recibir un trasplante de hígado que necesitaba, por miedo a que el donante fuera homosexual.

“Me quisieron poner el hígado de otro cabrón y dije: ‘no amigo, yo no me voy a ir a dormir con mi mujer con el órgano de otro tipo, ni sé si era homosexual o drogadicto”, afirmó en una entrevista con el programa “Primera mano”.