Pocos retornos a la música fueron tan esperados y aplaudidos como el de Vico C en el género urbano. Y es que el rapero utilizó sus redes sociales en compañía de la bella Dayanara Torres para confirmar su ansiada vuelta a la industria musical tras 15 años de inactividad. ¿Se avecinará la segunda parte de “La vecina”?

Nadie puede dudar de la enorme influencia de Vico C en la industria del rap y el reggaetón. Lejos de ser un artista común y corriente, es sabido que el nacido en Brooklyn fue una de las piedras angulares para que el género urbano sea lo que es en la actualidad.

Por ello, su retorno a la actividad musical de la mano de Dayanara Torres no pasó desapercibido. Pieza musical, baile y una química inigualable fue lo que dejó ver la flamante Miss Universo 1993 en su cuenta oficial de Instagram hace unos días.

El cantante y la modelo protagonizaron un peculiar baile junto en Instagram (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

“Así me levanté, con ganas de bailar a ritmo de Vico C”, puntualizó la modelo puertorriqueña acompañado de un video junto al gran Vico C con su legendario tema “La Inglesa” de fondo.

EL REGRESO DE VICO C A LA MÚSICA

La exesposa de Marc Anthony sorprendió a su más de millón y medio de seguidores al bailar y cantar al ritmo del sencillo del cantante urbano. Estaba tan feliz el ambiente que hasta se animó a pedir cassettes de la música de Vico.

“Alguien por favor me puede devolver mis cassettes? Muchas Gracias...”, escribó al inicio del clip que cuenta ya con más de 30 mil likes en Instagram.

Tras el post de la boricua, Vico C compartió la publicación en su perfil de Instagram con una descripción que alegró a más de uno de sus fieles seguidores y oyentes musicales.

El exponente musical reposteó la publicación de Dayanara Torres en su cuenta de Instagram (Foto: Vico C / Instagram)

“Se activó la #vicomania y ella no es cualquier fan! Es nuestra eterna reina universal @dayanarapr”, señaló Vico en alusión al título de Miss Universo que consiguió Dayanara en 1993.

REACCIONES AL REGRESO DE VICO C A LA MÚSICA

Las reacciones ante el junte de la modelo y el cantante no tardaron en aparecer, en especial, por parte de los colegas de la música. Ivy Queen, reconocida cantante del género urbano, se rindió ante semejante colaboración. “Leyenda y raíz! Y tu toda una reina. Orgullo patrio verlos juntos”.

La intéprete de "Yo quiero bailar" elogió el baile entre ambas celebridades (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

EL REGRESO DEL “FILÓSOFO DEL RAP”

El experimentado cantante de rap estrenará en mayo un disco bajo la firma de Nain Music, según publicó el mismo sello discográfico este último jueves.

“En estos tiempos donde es grande la necesidad de contenido puro en la música, se abre una plataforma para poder continuar lo que siempre he hecho con mis canciones: tocar corazones y hacer revolución en una sociedad perdida”, añadió Vico C en un comunicado emitido por Nain Music.

Vico C regresa con todo al ruedo musical en mayo de este año (Foto: Vico C/ Instagram)

Finalmente, Vico C dejó en claro la importante de esta alianza con la firma para poder sacar nueva música tras una larga espera. “Por eso pienso que lo más importante en mi unión con Nain/Rimas, es la libertad que se me ha dado para expresar lo que quiero”.