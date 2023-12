En el centro de la polémica en las redes sociales se encuentra el análisis del comportamiento no consciente realizado por el experto en ciencias del comportamiento, el Guardia Civil y exalumno del FBI, conocido como @cienciascomportamiento. En este caso particular, el enigma que rodea la confesión de Natalia Améstica sobre la muerte del famoso rapero venezolano Canserbero ha desatado una ola de interrogantes sobre la autenticidad de sus declaraciones.

En un video compartido por el experto en TikTok, se analiza la contradictoria lectura del lenguaje corporal de Améstica en dos momentos clave. El primero presenta una narrativa visual marcada por una notable cantidad de parpadeos, que, según el perito, indican un rendimiento cognitivo intenso. Simultáneamente, las cejas arqueadas y la comisura de los labios revelan una emoción interpretada como miedo. Esta combinación de factores sugiere una respuesta emocional genuina y una construcción activa del relato por parte de la acusada.

“La verdad que estoy muy confuso con este caso porque he podido ver dos videos diferentes donde la lectura del lenguaje corporal es completamente contradictoria y eso hace que me dé que pensar. Si os fijáis en este video que vais a ver ahora, vamos a observar como hay un montón de parpadeos que indican un rendimiento cognitivo y a la vez sus cejas y su comisura de los labios nos dicen que la emoción que tiene es miedo”, indica.

CONTRADICCIONES EN LA CONFESIÓN

En contraste, el segundo momento revela un cambio sorprendente en el comportamiento no consciente de Améstica. Aquí, se observa una ausencia prácticamente total de parpadeos, un fenómeno que según el experto podría indicar la recitación de un discurso aprendido, hablando desde la memoria. La aparente falta de esfuerzo cognitivo y la ausencia de gestos emocionales intensos plantean interrogantes sobre la autenticidad de la confesión.

“En este segundo video que vamos a ver ahora, vemos todo lo contrario al primero, vemos una ausencia de parpadeos, prácticamente no parpadea, lo que nos puede indicar que está hablando desde la memoria, un discurso aprendido. Lo que me llama la atención es que en el primer relato, en el primer video, no consta como un discurso aprendido, ya que sí que hay bastantes parpadeos. Es algo bastante contradictorio que me llama mucho la atención y me genera muchísimas dudas.

La desconcertante contradicción entre los dos momentos analizados por @cienciascomportamiento ha generado una oleada de dudas y especulaciones. ¿Cómo es posible que el lenguaje corporal de Améstica cambie tan drásticamente de un vídeo a otro? ¿Qué eventos o estímulos podrían haber influido en esta transformación?

“Mi pregunta es, ¿qué ha ocurrido entre un video y otro para que el lenguaje corporal que exporta esta mujer sea completamente diferente e incluso contradictorio? Algo ha tenido que ocurrir que ha cambiado el estímulo. Desde luego, aquí hay algo que se nos escapa”