“Vikings” llegó a su fin en diciembre de 2020 como el relato completo de las sagas vikingas de Ragnar Lothbrok y sus hijos, conquistadores del viejo mundo en el siglo IX. Después de seis temporadas, los fanáticos de la serie histórica se despidieron de estos personajes y cada una de sus historias que cautivaron al público.

La ficción, creada y escrita por Michael Hirst para History Channel, está basada en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lothbrok, uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica, conocido por haber saqueado Northumbria, Francia y Bretaña. Aunque después de su muerte, el drama histórico siguió la historia de sus hijos y los conflictos en los que se vieron envueltos.

Björn, Ivar, Sigurd, Ubbe y Hivtserk son los hijos del vikingo Ragnar Lothbrok. Aunque cada uno de ellos tienen habilidades y destrezas que los convierten en grandes líderes, ¿cuál realmente fue el más inteligente? El portal “Screenrant” parece tener la respuesta.

Travis Fimmel interpretó a Ragnar Lothbrok en “Vikings”. (Foto: Netflix)

“VIKINGS”: BJORN, IVAR O UBBE, QUIÉN ES EL HIJO MÁS INTELIGENTE DE RAGNAR

5. HVITSERK

Hvitserk fue el único Lothbrok que no logró nada significativo en el programa porque prefirió seguir en lugar de tomar la iniciativa. Él solo siguió a quien pensaba que era el hombre más fuerte en este momento, primero apoyando a Ubbe antes de cambiar a Ivar, luego a Bjorn y luego a Ivar nuevamente. Terminó pasando el resto de su vida luchando con sus elecciones y finalmente se convirtió en un paria cuando accidentalmente mató a Lagertha.

4. SIGURD

Sigurd fue uno de los hijos más inteligentes de Ragnar Lothbrok cuando se trata de inteligencia emocional y social. Sin embargo, los fanáticos no pudieron ver si había más en su inteligencia, porque Ivar lo asesinó, pero podría haber sido un gran aliado para Bjorn Ironside.

3. IVAR

Ivar no era el mejor de los líderes, pero no era estúpido. Sabía que todos lo subestimarían debido a sus diferencias físicas, por lo que hizo todo lo que no esperaban que hiciera. Ivar era un muy buen luchador y un brillante estratega militar. Él conocía sus debilidades y las convirtió en fortalezas al convertir la simpatía de la gente por su condición en apoyo.

Sin embargo, era demasiado cruel y luchó por controlar sus emociones, razón por la cual su liderazgo en Kattegat fue tan malo. También llevó a los vikingos a su derrota definitiva en Wessex porque subestimó a Alfred. Cada vez se perdía el panorama general, lo que lo limitaba a logros más pequeños que pensaba que eran grandes.

2. UBBE

Ubbe Lothbrok encontró su tierra dorada al final, y su inteligencia tuvo mucho que ver con eso. Antes de llegar a la Tierra Dorada, Bjorn había demostrado ser un estadista confiable con su breve gobierno en Kattegat, que lo vio forjar alianzas comerciales en las que sus hermanos nunca pensaron. Durante su tiempo en Wessex, Ubbe también demostró ser el mejor diplomático, asegurando las tierras en East Anglia de Alfred y haciendo amigos de los peores enemigos.

Surgió como el mayor pacificador de los hijos de Ragnar Lothbrok, sabiendo cómo tratar con la gente y enfocarse en el panorama general. También fue un gran luchador, pero nunca tuvo una batalla innecesaria. También entendió que no tenía que matar gente para probarse a sí mismo como un hombre fuerte, por eso trató de negociar la paz con Aethelwulf después de la primera batalla de York. Ubbe hizo más cosas bien que cualquiera de sus hermanos.

1. BJORN IRONSIDE

Bjorn logró todo lo que Ragnar esperaba lograr y aún más, convirtiéndolo en el primer verdadero rey de toda Noruega. Era un líder sabio, habiendo sido enseñado por los mejores, desde Athelstan hasta Lagertha. Comprendió que tenía que ser el hermano mayor cuando su padre murió y logró mantener unida a la familia al ganarse el apoyo de Ubbe, el más inteligente de los hijos de Aslaug.

Bjorn es el único Lothbrok que sacrificó tanto por el bien de todos. Cometió muchos errores en sus relaciones, pero siempre tomó la decisión correcta incluso cuando se enfrentó a decisiones difíciles.