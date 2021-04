“Vikings”, la serie también conocida como “Vikingos” en español, está basada en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lothbrok, uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica, conocido por haber saqueado Northumbria, Francia y Bretaña. En la historia, ocurrió algo que rara vez pasa: el personaje principal, muere.

Travis Fimmel interpretó a Ragnar Lothbrok en las cuatro primeras temporadas de “Vikings”, la exitosa serie histórica creada y escrita por Michael Hirst para History Channel. La muerte de este héroe fue un duro golpe para los fanáticos del programa, lo que sin duda generó curiosidad por conocer más sobre este mítico personaje.

Pero dentro “Vikings”, la conspiración de Ragnar Lothbrok sobre su propia muerte fue en realidad su mayor victoria. En la primera temporada, Ragnar era un simple granjero, pero su curiosidad por el mundo lo llevó a navegar hacia el oeste y liderar incursiones en Inglaterra. En el camino se hizo de enemigos y al vencerlos que se convirtió en el Conde de Kattegat y más tarde en un rey.

Fue en la temporada 4 de “Vikings”, la caída de Ragnar Lothbrok. Desarrolló una adicción a las drogas, sufrió una derrota devastadora durante el segundo asedio de París y desapareció de Kattegat durante muchos años después. Algo curioso antes de su partida de la serie fue que en el episodio final de la temporada 2, Ragnar no pronunció ninguna palabra. Aquí la información sobre este detalle del que muchos no se dieron cuenta.

EL CAPITULO EN EL QUE RAGNAR DE “VIKINGS” NO DIJO NADA Y NADIE SE DIO CUENTA

Travis Fimmel interpreta a Ragnar Lothbrok, uno de los héroes nórdicos legendarios más conocidos y notorio como el flagelo de Inglaterra y Francia (Foto: History Channel)

Ragnar Lothbrok finalmente se convirtió en rey al final de la segunda temporada de “Vikings” en el apasionante final, “The Lord’s Prayer”. Sin embargo, los fanáticos que han estado volviendo a ver los episodios clásicos en Amazon Prime Video se sorprendieron al recordar que el despiadado guerrero vikingo lo logró todo sin decir una sola palabra.

Travis Fimmel se arriesgó enormemente por el final del viaje de Ragnar Lothbrok para convertirse en rey durante la segunda temporada de “Vikings”. En el final de temporada, “La oración del Señor”, el protagonista sediento de sangre del programa History Channel sorprendió a la audiencia al apenas decir una palabra durante todo el episodio.

La totalidad de la serie ha sido escrita por el showrunner e historiador Michael Hirst desde que “Vikings” comenzó en 2013. Sin embargo, la decisión más experimental de la serie hasta la fecha fue en realidad la idea del propio Fimmel. Durante una retrospectiva de la Comic Con que anunció el final de la serie el año pasado, Hirst recordó que la estrella australiana lanzó la idea radical durante la producción.

La era de Ragnar y sus hijos terminó, pero la historia vikinga no y continuó por 6 temporadas (Foto: Vikings / Netflix)

Explicó: “Travis me dijo: ‘¿Crees que quizás sería una buena idea si no digo nada en este episodio excepto el Padrenuestro?’ “Y yo dije, ‘bueno, estás en muchas escenas’ y él dijo ‘sí, pero puedo hacerlo mirando, no necesito decir nada’”. Afortunadamente, su arriesgada colaboración dio sus frutos, y los fanáticos recuerdan con cariño el final de la segunda temporada como un claro destacado para el drama histórico de larga duración.

A pesar de que la serie presentó uno de los momentos más violentos de Ragnar, el guerrero decidido solo pronunciar una parte del Padre Nuestro durante su último intento por el trono de Kattegat. También dejó escapar algunos gritos guturales después de golpear con la cabeza a su rival, el Rey Horik, y matarlo a golpes. Los momentos finales de la segunda temporada dejaron a los fanáticos con la poderosa imagen de Ragnar sentado en lo alto del acantilado de Preikestolen, agarrando la “Espada del Rey” de Horik.

No fue sino hasta que mucha de la audiencia volvió a ver "Vikings"que se percataron que Ragnar no dijo ni una palabra en el capitulo final de la temporada 2. (Foto: History)

Cuando sintonizaron por primera vez el episodio en cuestión, incluso los fanáticos de los “Vikings” más dedicados solo notaron el cambio a la mitad del final. Un espectador dijo en Reddit: “Un cuarto en el programa y Ragnar aún no ha dicho una línea”. “Me gusta cómo simplemente muestran a Ragnar parado en el fondo mientras ven cómo sus planes se hacen realidad”, señaló otro.

A lo que otro espectador desconcertado respondió: “En serio, ¿incluso habló de este episodio además de su aullido?” Durante el mencionado panel de la Comic Con, Hirst admitió que inicialmente le preocupaba que los estudios detrás de “Vikings” no aprobarían el plan de Fimmel. Continuó: “Dije que no se lo digas a nadie. No se lo digas a MGM. No cuentes la historia. Como nadie lo permitiría, tu personaje principal no dice qué hay en la página que aprobaron.”

“Así que lo hicimos y no creo que nadie se diera cuenta, nadie se dio cuenta de que no dijo nada porque todavía estaba en la escena”. Afortunadamente, Travis Fimmel siguió siendo tan convincente como el icónico rey vikingo como siempre, y la popular serie medieval pudo continuar durante otras cuatro temporadas.