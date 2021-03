Después del final de “Vikings” en diciembre de 2020, los fans del drama histórico aún tienen preguntas sobre algunos personajes, por ejemplo, en la sexta temporada, apareció Erik, interpretado por Eric Johnson y los espectadores todavía tienen la duda de si se basó en el verdadero Erik el Rojo.

Erik Thorvaldsson era considerado un forajido en Kattegat, pero ayudó a salvar a Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) de la muerte y se comportó como un guerrero. A pesar de que ayudó al hijo de Ragnar Lothbrok en las principales batallas, también tenía un oscuro pasado.

Debido a que Erik había trabajado en el comercio de esclavos y había vendido a Ingrid (Lucy Martin) en el pasado, la bruja decidió castigarlo cegándolo y luego orquestó un plan para matarlo: envió a un esclavo a apuñalarlo con una horquilla.

Ingrid y un esclavo conspiraron para matar a Erik (Foto: History)

¿ERIK REALMENTE ERA ERIK EL ROJO?

Para resolver esta duda, los fans de “Vikings” empezaron un debate en Reddit. “Mientras lo veía, estaba bastante seguro de que terminaría siendo Eric el Rojo y tendría un hijo llamado Leif. ¿Pero luego muere y no tiene hijos que yo recuerde? Sabemos que Leif va a estar en Vikings Valhalla, así que ¿es un Eric al azar y no Eric el Rojo?”, escribió un usuario.

Otro señaló: “Creo que iban a lograrlo, pero luego cambiaron de opinión debido al nuevo programa de ‘Viking’s Valhalla’ que tendrá a Eric The Red en él”.

Asimismo, otro redditor indicó: “Esperaba que fuera Eric el Rojo, pero no lo creo por lo que hicieron con su personaje. Tal vez se suponía que él era Eric el Rojo, pero cambiaron de opinión. No tiene sentido que Eric el Rojo no sea un explorador”.

Como señala Express el verdadero Erik the Red fue un explorador vikingo que fundó el primer asentamiento en Groenlandia. Uno de sus hijos fue Leif Erikson, quien se convirtió en un famoso explorador islandés. El verdadero Erik murió a los 53 años en Groenlandia durante una epidemia.

Los fanáticos de “Vikings” esperan que Erik el Rojo aparezca en el spin-off “Vikings: Valhalla”, serie que se estrenará este 2021 en Netflix y que cuenta con el hijo de Erik, Leif, quien será interpretado por Sam Corlett.