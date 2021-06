La serie ‘Vikings’ ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos y se ha convertido en una de las más importantes para la teleaudiencia. Esta producción fue estrenada el 3 de marzo del 2013 por History Channel y luego de seis temporadas llegó a su fin el 30 de diciembre del 2020 y fue escrita por Michael Hirst.

Pero un hecho ocurrido en la temporada 4 de esta prestigiosa serie, hizo pensar a los seguidores de la producción que la historia podría llegar a su fin. Se trata de la muerte de Ragnar, teniendo en cuenta que él era uno de los personajes principales y con su muerte podrían suceder una serie de imprevistos.

No obstante, sus hijos estuvieron allí para continuar con la historia en su reemplazo, por lo que esta serie continuó para el agrado de sus miles de fanáticos. En ese sentido, como una forma de recuerdo hemos hecho una lista de 10 personajes de ‘Vikings’.

KJETILL FLATNOSE

Adam Copeland, también conocido como “Edge”, en la WWE, era una de las personas que quería huir de Kattegat y acompañar a Floki rumbo a Islandia, esto pese a que Lagertha les había ordenado evitar esa acción. También tenía una apariencia intimidaba a muchos y masacró a Eyvind junto a su familia. También logró decapitar a Helgi.

Kjetill Flatnose perdió la cordura al final de la serie (Foto: History)

CABELLO BLANCO

Cabello blanco o como se le conoció en la serie ‘White Hair’ era el líder de los guardaespaldas de Ivar y su rol destacó mucho, además, de tener una apariencia muy intimidante. Entre sus trasgresiones incluyen el haber asesinado a Hali, hijo de Bjorn, durante el Grain Raid. Además, logró decapitar a la doncella escudo Skadi. Otro de los actos que hizo fue el ataque a la aldea de Lagertha donde perdieron la vida muchas personas.

REY OLAF

Olaf fue un maestro táctico al momento de echar aceite sobre el agua y le prendió fuego, evitando que Bjorn y sus hombres pudieran llegar al puerto de Tamdrup. Era un aficionado por las llamas (fuego) y pese a ello murió igual que cuando Igor lo quemó vivo. Los críticos lo califican como una persona oportunista y en un momento quiso unirse en alianza con Ivar para invadir Inglaterra.

ERIK “EL ROJO”

Erik era un general muy rudo y además fue mercenario en su vida pasada. La expedición Rus fue algo muy resaltante en la serie y él fue el primero en identificar la bandera Rus. Asimismo, Harald concluyó en que no lo mataría luego que Olaf le dijera quién era en realidad.

Erik también fue uno de los mejores soldados en los campos de batalla, asesinando a integrantes del ejército ruso pero cuando le ordenaron proteger a Tamdrup hizo un buen trabajo utilizando las fuerzas de Bjorn.

FREYDIS

Este personaje se caracterizaba por colocar “gas” a la gente y llenaba con elogios a su esposo Ivar, a pesar que era un gran villano. Era una mujer valiente y a la vez astuta y tras ser capturada en la Batalla de York, demostró su valentía y no evidenció miedo alguno. También mintió a Ivar quien se creyó la historia que le contó respecto a que los dioses tenían preparado algo importante para él.

Vikings: ¿quién será exactamente Alicia Agneson / Freydis en la temporada final? (Foto: History Channel)

PRINCESA KATIA

Katia se convirtió en un personaje interesante debido al misterio que destilaba, esto hizo que los fanáticos entraran en duda si era real o simplemente un producto de la imaginación de Ivar, derivado de su asesinato de Freydis.

INGRID

Se llegó a involucrar con Bjorn quien luego la tomó como su segunda esposa, algo que a Gunnhild no le preocupó. Ingrid luego se convertiría en diestra escudera y brindó apoyo a Bjorn en la Guerra Rus.

GUNNHILD

Era una de las pocas personas que pudo lastimar a Bjorn durante una pelea en el campo de batalla. Tenía un gran peculiaridad de poder consolar a las personas y perdonaba a quienes le hacían daño. Pudo consolar a Bjorn cuando su madre desapareció.

Gunnhild es el verdadero amor de la vida de Bjorn. Los dos se encuentran en circunstancias difíciles, pero está claro que aquí hay un verdadero equilibrio y una profunda atracción (Foto: Vikings / Netflix)

OLEG

Oleg era un príncipe intenso y sanguinario que logró envenenar a Askold. Los críticos señalan que un villano como él solo podía brillar mientras fallecía su hermano. Por otro lado, Oleg e Ivar se unieron con el objetivo de asesinar a sus esposas. Luego de ello guardó el ataúd de su esposa, y además asesinó a los guardias que miraban a Dir, les sacó los ojos.

OTHERE

Other The Wanderer al igual que Katia, era muy misterioso pero lo que aún no se llega a descifrar si era un dios. Él dijo haber encontrado la Tierra Dorada y fue sospechoso desde el momento en que desapareció Floki. Posteriormente se revelaría que era un monje cristiano llamado Athelstan.