“Vikings”ahora ha llegado a su fin en History y Amazon Prime Video y los fanáticos todavía están de luto por la muerte de algunos de los personajes principales. Ragnar Lothbrok fue un famoso rey vikingo cuyo legado continuó con la ayuda de sus hijos. Los fanáticos se aferran a la esperanza de que Ragnar sobreviviera después de todo.

La serie se estrenó en el canal History en marzo de 2013 y, con la ayuda de transmisiones en Netflix y Amazon Prime, se transformó en una marca de culto. Los críticos en general han elogiado el espectáculo por sus actuaciones estelares y por capturar auténticamente el espíritu de la era medieval, aunque algunos han citado esporádicamente inexactitudes históricas en la descripción de la sociedad vikinga.

Dentro “Vikings”, la conspiración de Ragnar Lothbrok sobre su propia muerte fue en realidad su mayor victoria. En la primera temporada, Ragnar era un simple granjero, pero su curiosidad por el mundo lo llevó a navegar hacia el oeste y liderar incursiones en Inglaterra. En el camino se hizo de enemigos y al vencerlos que se convirtió en el Conde de Kattegat y más tarde en un rey.

“Vikings” se emitió durante un total de seis temporadas y la popular serie de drama histórico se basó en líderes nórdicos reales e incluyó elementos mitológicos. Ragnar Lothbrok se convirtió en el rey de Kattegat y en el transcurso de la serie tuvo varios hijos, que verían la fama como adultos. Los fanáticos quedaron en estado de shock cuando el héroe del programa murió en la cuarta temporada, a manos del Rey Aelle.

¿SOBREVIVIÓ RAGNAR AL POZO DE LAS SERPIENTES EN “VIKINGS”?

Travis Fimmel interpretó a Ragnar durante cuatro temporadas (Foto: Vikings / History Channel)

El Rey Aelle torturó a Ragnar pero el protagonista no se rindió ni se arrepintió. No dijo nada mientras Aelle lo castigaba. Cuando llegó el momento de morir, Ragnar recordó un poema sobre su dios Odin y Valhalla. Ragnar dijo que no le tenía miedo a la muerte y que daba la bienvenida a las Valquirias. Luego fue arrojado a un pozo de serpientes venenosas y se encontró con su muerte temprana.

Su muerte en la serie se mantiene fiel a los eventos reales de la Era Vikinga, ya que el verdadero Ragnar Lothbrok fue castigado de la misma manera. El verdadero Ragnar descubrió que el rey Aella había masacrado a los hombres de Ragnar en Irlanda. Atacó al rey, pero fue capturado y arrojado a un pozo de serpientes.

Los fanáticos han acudido a la plataforma en línea Reddit para discutir si Ragnar podría haber sobrevivido. Una dijo: “He estado discutiendo con alguien sobre la muerte de Ragnar y ella REALMENTE cree que él todavía está vivo. A pesar de que todos vimos lo que le sucedió.” Aquí está su argumento. “Cayó en un pozo de serpientes, serpientes venenosas que lo morderían y lo matarían...”

Tortura a la que fue sometido Ragnar y lo lanzan a un pozo de serpientes. (Foto: History)

“Recordemos a Yidu, la esclava que Ragnar guardó para sí mismo y que dejó libre para vivir en la cabaña.” “Ella le dio ‘Medicina’ y además ... LO EXPUSO A SERPIENTES. Serpientes venenosas que podrían matarlo. Nunca muestran su cuerpo ni siquiera hablan de su cuerpo. “Quiero creerle, pero de nuevo. El espectáculo ha terminado. ¿Alguien más piensa en cómo pudo haber sido inmune al veneno y dejar el pozo para vivir una nueva vida?”

Lamentablemente, otros fanáticos tienen la impresión de que Ragnar realmente encontró su final en el pozo de las serpientes. Uno dijo: “Lo siento, pero Ragnar Lothbrok es un personaje semi-legendario. Eso significa que algunas de sus hazañas podrían ser ciertas y algunas se le atribuyen erróneamente desde que se convirtió en el vikingo por excelencia.”

Muchos consideran que Ragnar y Lagertha son la pareja perfecta (Foto: History)

“Pero si de hecho fue una persona real que vivió en el siglo VIII / IX dC y saqueó Inglaterra, fue asesinado por el rey de Northumbria al ser arrojado a un pozo de serpientes. “Entonces, si el programa quiere ser un poco realista, no pueden simplemente resucitar a Ragnar. Él fue el catalizador de muchas invasiones e incursiones vikingas que cambiarían Europa para siempre”, señaló.

Algunos espectadores han sugerido que aunque Ragnar murió, su cuerpo fue desenterrado y enterrado después. Un fan dijo: “Mi teoría es que Ecbert ordenó a otros que desenterraran los restos de Ragnar del pozo de las serpientes y le dieron un entierro adecuado. Ecbert habría sido el único con autoridad y motivación para ordenar esto”.

El rey Ecbert y Ragnar tenían una relación única y, aunque no siempre estaban de acuerdo, eran buenos amigos. Confirmando la muerte del señor de la guerra vikingo, otro fan dijo: “No, lamentablemente está muerto, no construyes una inmunidad a tanto veneno en tu sistema”.