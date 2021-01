La tercera temporada de “Virgin River” (“Un lugar para soñar” en América Latina) está en camino y llegará en cualquier momento de este 2021. Mientras los fanáticos esperan los nuevos capítulos de la exitosa serie de Netflix, muchos se preguntan qué sucederá entre Charmaine Roberts y Jack Sheridan, interpretados por Lauren Hammersley y Martin Henderson, respectivamente.

Si ya viste la segunda temporada de “Un lugar para soñar”, recordarás que una de las principales historias fue el embarazo de Charmaine, la ex pareja de Jack. Sin embargo, muchos fanáticos están convencidos de que Charmaine en realidad podría haber estado teniendo una aventura con el ex compañero de guerra de Jack, Dan Brady.

La temporada 2 de “Virgin River” presentó grandes revelaciones para Charmaine. No solo descubrió que sufría de hiperemesis, sino también que estaba esperando gemelos de Jack. Ella luchó contra sus sentimientos por Jack, no siendo correspondida. Al final, Charmaine se entera que Jack comprará una casa y piensa que es para ella y su nueva familia, pero él le deja claro que aunque no la dejará sola está enamorado de Mel Monroe (Alexandra Breckenridge).

Charmaine Roberts es interpretada por la actriz Lauren Hammersley. (Foto: Netflix)

“VIRGIN RIVER”: CHARMAINE Y BRADY HAN TENIDO UN ROMANCE, SEGÚN TEORÍA

Aunque la segunda temporada de “Virgin River” nos mostró muchas cosas sobre Charmaine, la ex pareja de Jack, algunos fanáticos piensan que en realidad puede haber más en su historia de lo que se ha revelado hasta ahora. Una teoría importante sugiere que ella también pudo haber tenido una relación romántica con Dan Brady, personaje interpretado por el actor Ben Hollingsworth.

Esto se debe a un punto de la trama sin resolver de la primera entrega de la serie de Netflix. Los fanáticos recordarán en el episodio seis, temporada 1 de “Virgin River”, que los residentes de la pequeña ciudad fueron a un baile llamado mezcla.

Jack y Charmaine llegaron juntos ya que estaban saliendo en este punto de la historia. El dueño del bar la llevó al evento, pero se pelearon y no se fueron juntos. Esto ha dejado a algunos fanáticos preguntándose qué pasó con Charmaine después de esto en “Virgin River”.

Los seguidores de “Virgin River” tienen una teoría popular sobre qué sucedió exactamente después del baile. Esta también ha llevado a creer que Brady, el compañero de guerra de Jack, puede ser el padre de los bebés de Charmaine.

Dan Brady, el compañero de guerra de Jack, es interpretado por el actor Ben Hollingsworth. (Foto: Netflix)

“Charmaine, enojada y celosa, no en su sano juicio, pensando que dormir con Brady de alguna manera ‘se vengará de Jack”, señala otro usuario. “Brady, tan borracho, solo quería acostarse con cualquiera. Ambos cogiéndose con Jack, se fueron juntos, borrachos y emocionados”, explica otro.

Otro fanático señala que Charmaine habría tenido que quedarse en algún lugar de Virgin River porque no habría podido caminar a casa porque vive en otra ciudad. “Ella vivía en Clear River, que habría estado demasiado lejos y no en la misma ciudad que la mezcla”.

Si Charmaine y Dan Brady pasaron la noche juntos, tuvieron una aventura que Jack desconoce. Entonces algunos fanáticos apuntan que Brady puede ser el padre de los bebés de Charmaine.

Si esto fuera cierto, podría resolver una de las mayores barreras para que Mel (Alexandra Breckenridge) y Jack estén juntos en el drama de Netflix. Cualquiera que sea el caso, parece que la tercera temporada podría ser la salida más dramática de Virgin River hasta ahora.