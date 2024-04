Una devastadora noticia estremeció a los amantes del fútbol americano con la repentina muerte del excornerback Vontae Davis a los 35 años, este 1 de abril de 2024. “La NFL está desconsolada al enterarse del fallecimiento de Vontae Davis. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”, escribió en su cuenta oficial de X la National Football League. Así como esta organización, otras entidades más se pronunciaron en redes sociales. Pero ¿cuál fue la causa de su deceso? En los siguientes, todo lo que sabe sobre su partida.

Cabe mencionar que esta exestrella llegó a dos Pro Bowls en su carrera, y aunque tuvo muchas alegrías, no fue ajeno a la polémica cuando decidió retirarse en medio del segundo juego de la temporada 2018, momento en el que defendía la camiseta de los Buffalo Bills.

El estadounidense fue un destacado jugador de la NFL que se retiró en 2018 (Foto: Vontae Davis / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ VONTAE DAVIS?

Las causas de la muerte de Vontae Davis aún se desconocen, por lo que continúan las investigaciones. Se sabe que él fue hallado sin vida, la mañana del lunes 1 de abril, en una residencia ubicada en la cuadra 6000 de SW 178th Avenue, en Florida. La propiedad era de su abuela.

“Esta mañana, los agentes de Davie acudieron al 6051 SW 178th Avenue en referencia a una llamada médica. El asistente de la casa llamó a los agentes a la residencia y encontró al propietario fallecido. Podemos confirmar que la persona fallecida es Vontae Davis, de 35 años. La información preliminar sugiere que no hay algo sucio”, señaló en un comunicado la policía de Davie en un comunicado.

Los detalles sobre cómo murió Vontae Davis no fueron revelados, pero continúan las investigaciones.

Esta fotografía tomada el 21 de marzo de 2011 muestra al Vontae Davis, entonces defensa de los Miami Dolphins, levantar la vista para consultar con su intérprete mientras le coloca un audífono a un niño en Musanze, Ruanda (Foto: Steve Terill / AFP)

LAMENTAN EL FALLECIMIENTO DE VONTAE DAVIS

Ni bien se conoció la terrible noticia, diversas organizaciones y fanáticos del fútbol americano se volcaron a las redes sociales para lamentar la partida de Vontae Davis.

James Irsay, principal propietario, presidente y director ejecutivo de los Indianapolis Colts de la NFL, equipo donde jugó Davis, expresó sus condolencias: “Me entristece mucho enterarme del fallecimiento de Vontae Davis. Un gran tipo, compañero, jugador. Mis oraciones a la familia de Vontae”.

El presidente y director ejecutivo de los Indianapolis Colts se despide de Vontae Davis (Foto: Jim Irsay / X)

Buffalo Bills, otro equipo del que también formó parte, emitió un breve comunicado: “Nos entristece enterarnos del fallecimiento de Vontae Davis. Pensamos en sus amigos, familiares y seres queridos durante este momento difícil”.

Los Bills también lamentaron la muerte de Vontae Davis (Foto: Buffalo Bills / X)

Asimismo, Miami Dolphins no se quedó atrás y escribió en la red social X: “Estamos desconsolados por el repentino fallecimiento del ex CB de los Dolphins, Vontae Davis, y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos durante este momento difícil”.

Otro de los equipo en el que jugó se despidió de Vontae Davis (Foto: Miami Dolphins / X)

¿QUIÉN FUE VONTAE DAVIS?

Vontae Davis fue un jugador de fútbol americano en la posición de esquinero de los Miami Dolphins, Indianapolis Colts y Buffalo Bills de la NFL. A lo largo de su carrera, llegó a dos Pro Bowls o Tazón de los Profesionales, que es la denominación que recibe el partido de estrellas de la NFL, el cual marca el final oficial de la temporada de este deporte.

Él nació el 27 de mayo de 1988 en Washington, DC, donde asistió a Dunbar High School y en el que fue instruido en fútbol americano y atletismo. En el primer deporte, jugó como esquinero y receptor abierto, registrando durante su temporada senior, un total de 38 tacleadas y ocho intercepciones, lo que llevó a hacerse varios premios. En el segundo, fue un gran velocista del distrito, llegando en 2006 a tener sus mejores tiempos personales de 10,97 segundos en los 100 metros lisos y 22,78 segundos en los 200 metros lisos en el Campeonato DCIAA Este/Oeste. También registró una carrera de 40 yardas en 4,40 segundos y un salto vertical de 33 pulgadas, publica Wikipedia.

Si bien, destacó en ambos deportes, decidió inclinarse por el fútbol americano el cual inició en su época de estudiante de la Universidad de Illinois. Posteriormente, jugó en la NFL desde 2009 hasta su retiro en 2018, por lo que vistió las camisetas de los Miami Dolphins, los Indianapolis Colts y los Buffalo Bills.

Fue el centro de la polémica en 2018 cuando decidió retirar en el medio tiempo del partido de los Bills contra Los Angeles Chargers, el cual iban perdiendo. En comunicado mencionó por qué lo hizo: “No es así como me imaginaba retirarme de la NFL. Pero hoy, en el campo, la realidad me golpeó fuerte y rápido. Ya no debería estar ahí afuera. No quise faltarle el respeto a mis compañeros de equipo ni a mis entrenadores”.

FICHA DE VONTAE DAVIS