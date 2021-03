“WandaVision” ha sido una serie muy bien recibida y Jac Schaeffer, su showrunner, explica cómo Kathryn Hahn terminó con el papel de Agatha, al tiempo que elogia a Hahn por ser el tipo de actriz que todo escritor quiere en su proyecto. La primera incursión de Disney Plus en las series de televisión de MCU ha sido en general un éxito.

Muchos fanáticos se sintieron decepcionados por el final de, la acumulación que se cultivó en la mitad inicial de la serie fue sin duda entretenida de ver. Esto se debe en gran parte al personaje encantador pero sospechoso de Hahn, a quien el público conoce por primera vez como Agnes en el piloto y que de ahí les encantó.

En el episodio 7, finalmente se revela que la vecina entrometida de Wanda y Vision es, de hecho, una bruja llamada Agatha Harkness que quiere robar los poderes de Wanda. Si bien el MCU no es ajeno a este tipo de giro de la trama, la revelación de Agatha fue excepcionalmente satisfactoria gracias al tintineo que roba el espectáculo que lo acompañó.

Por esa razón, Kathryn Hahn a logrado una especial atención de los medios y de el público en general por considerar que su trabajo en su papel dentro de la serie ha sido bien ejecutado, así como también lleno de su esencia. Sigue leyendo y entérate como Hahn fue elegida como la villana de Bruja Escarlata.

KATHRYN HAHN COMO AGATHA HARKNESS EN “WANDAVISION”

En los cómics de Marvel, se sabe poco sobre los orígenes de Agatha Harkness. Ella es una bruja que ha vivido el tiempo suficiente para ver la caída de Atlantis. (Foto: Disney +)

A pesar de que Hahn era una actriz más discreta, Schaeffer y sus compañeros escritores de “WandaVision” ciertamente pensaron que ella era un producto de moda en Hollywood. En una entrevista reciente con NYT, Schaffer explica cómo Hahn llegó a Marvel Studios solo para una reunión general, lo que provocó que los escritores de WandaVision se asustaran porque “cualquier escritor del planeta ... está enamorado de Kathryn Hahn”.

Poco después, Hahn se reunió con Schaeffer y se le presentó todo el programa, con spoilers y todo. Esta fue la explicación de Schaeffer:

“Tuvimos a Agatha porque está muy ligada a las historias de Wanda en los cómics. Al principio, ella funcionaba como una experta en magia y, a medida que nos adentramos, queríamos tener una fuerza más antagónica. Le escribíamos y ella saltó de la página. Ella tenía ese arco, una cosa cómica y esas quemaduras enfermas. Estábamos tratando de averiguar a quién elegir, y Kathryn había venido [a Marvel] para una reunión general y escuchamos que estaba en el edificio. Fue como, Dios mío. Todos se quedaron realmente quietos. Cualquier escritor del planeta, en televisión, en cine, está enamorado de Kathryn Hahn y desea a Kathryn Hahn. Te sientas a escuchar tus oraciones de escritor por la noche y dices, tráeme una Kathryn Hahn. Al día siguiente o al día siguiente, ella vino y le presentamos todo el espectáculo.”

Agatha Harkness luchó contra los Frightful Four, se asoció con los Cuatro Fantásticos y brindó orientación y entrenamiento a Scarlet Witch. (Foto: Twitter)

Es bueno que Hahn también estuviera en el edificio ese día. Después de ver “WandaVision” en su totalidad, es difícil imaginar a alguien más saliendo de la montaña rusa que es Agatha Harkness. Hahn no solo saltó a través de las décadas junto con el resto del elenco de la serie, sino que también tuvo que jugar como amiga, mentora y villana, todo con la presión adicional de ser una de las pocas mujeres antagonistas en el MCU.

Dada la creciente popularidad de Hahn, podría haber un aumento en el contenido que presenta a la actriz en un futuro cercano. Además de “WandaVision”, Hahn ha trabajado como actriz de doblaje para la comedia musical animada “Central Park” También está lista para reunirse con Rudd para la miniserie de “Apple, The Shrink Next Door”, junto con Will Ferrell y Casey Wilson.

Y, por supuesto, ciertamente podría regresar al MCU como Agatha, que es algo que Hahn ya ha expresado interés en hacer. En resumen, es ciertamente probable que Hahn se una a más proyectos; después de todo, todos los escritores del mundo esperan conseguir a Kathryn Hahn.

¿QUE OPINA KATHRYN HAHN SOBRE AGATHA HARKNESS EN “WANDAVISION”?

A Kathryn Hahn naada podría haberla preparado para los giros y vueltas salvajes que le esperaban. Logrando su papel en la serie debut de Marvel Studios en Disney +, "WandaVision". (Foto: Twitter)

Kathryn Hahn dice que está encantada de poder interpretar a la villana de “WandaVision” Agatha Harkness, pero dice que nunca vio venir el papel. “Nunca hubiera pensado en un millón de años que esta parte estaba en mis cartas. Y hay mucho más que la mía allí”, dijo Hahn al New York Times sobre el personaje, quien incluso termina obteniendo su propio tema musical.

Cuando se le preguntó si los fanáticos verán más de Agatha en el universo Marvel, Hahn admite que “no tiene ni idea”, y agregó que el estudio y los productores detrás de los proyectos de superhéroes “mantengan las cosas bien ajustadas” cuando se trata de planes futuros.

Sin embargo, quiere más y dice que le encantan las acrobacias y la idea de un gran set. “Quiero. Ahora que lo probé, estoy como, ahh. Realmente, realmente me encanta”, dijo. Más allá de más Harkness, Hahn está emocionada por más proyectos. “Con quien sea que se suponga que interprete a continuación, sea o no la protagonista, no sé si se supone que lo sea o no. Pero no puedo esperar para conocerla”, dijo.

¿COMO FUE PARA HAHN EXPERIMENTAR EL TIPO DE COMEDIA DE “WANDAVISION”?

Hahn logró conseguir entrar en un mundo de la actuación en el que nunca antes había estado y se siente feliz por eso. (Foto: Disney +)

En una entrevista exclusiva de Looper, se le preguntó a Hahn si creía que algunos de los papeles antes interpretados en varias películas hayan sido fundamentales para haber conseguido el papel en “WandaVision”, así como también como fue su experiencia en un tipo de comedia distinta a las que ha hecho, a lo que ella respondió:

“No lo sé. Quiero decir, cada nuevo proyecto se basa en el anterior, supongo. Creo que para esto, realmente se trataba de mirar, especialmente al principio, en los años 50. Es una comedia diferente. No solo multicámara, sino solo ese período, hay un cierto ritmo, artesanía y rigidez, y luego también hay una facilidad que debe encontrarse. Están tan relajados, como The Dick Van Dyke Show, todos están tan relajados y eso solo puede suceder después de tanto ensayo de fragmentos y momentos y todos esos pequeños como, saltando sobre el sofá y cosas, [como] Dick Van Dyke. Te das cuenta, Eso es un arte”.

“Y siento que, al menos para mí, en cuanto a la comedia, (que) he estado tan en el tipo de anárquico, un poco como el mundo de la improvisación, flojo, que era solo la idea de volver a [ese estilo de comedia que] fue tan inspirador y muy conmovedor para mí, sentir que ese puente, en cuanto a comedia, fue realmente conmovedor. Y como dijimos antes en la conferencia, era cierto. No parecía que lo estuviéramos parodiando o satirizando. Estábamos tratando de meternos dentro de él, que es algo diferente. Somos tan cínicos en este momento, y la comedia puede ser tan cínica, y había algo tan puro e inocente al respecto, sabiendo que hay un revuelo debajo, por supuesto, y que no lo hacemos solo por imitar episodios de televisión. Había algo de seriedad en ello que me reconfortó como cínico. Definitivamente fue divertido”, expresó Hahn.