La showrunner de “WandaVision”, Jac Schaeffer, explica por qué el final no contó con la resolución adecuada para White Vision. Para una serie que comenzó con homenajes clásicos, “WandaVision” seguramente tuvo un final épico. Esta es la primera serie de Marvel en Disney Plus que comenzó en enero, terminando el fin de semana pasado después de un sinfín de teorizaciones y repeticiones.

El MCU siempre ha sido audaz. A pesar de su frecuente dependencia de la fórmula, su propia existencia, una serie de historias contadas a lo largo de más de una década de múltiples películas interconectadas, es diferente a cualquier otra cosa. No debería sorprender, entonces, que “WandaVision” también sea audaz y experimental.

Sin embargo, la primera verdadera aventura del MCU en la televisión se transforma constantemente entre la comedia de una situación surrealista, misterio de rompecabezas y dramatismo de superhéroes, lo que indica que la confianza de Marvel en un mundo posterior a “Avengers: Endgame” sigue siendo fuerte.

Libre de escribir sus propias reglas, “WandaVision” va a lugares que pocos hubieran esperado que explorara la franquicia más grande del mundo, y la mayoría de las veces sus temas de dolor y amor entre Wanda Maximoff y Vision le ayudan a encontrar su equilibrio. Pero, ¿Qué pasó con White Vision? ¿Por qué la serie terminó de esa forma? Esto es todo lo que se sabe.

¿QUE PASÓ CON WHITE VISION EN “WANDAVISION”?

Vision podría vivir de nuevo a través de White Vision (Foto: Disney Plus)

El episodio final, apropiadamente llamado “The Series Finale”, ofreció un cierre para varios puntos de la trama, pero aparentemente dejó otros tantos en el aire. Para cualquier serie, sería increíblemente frustrante. Sin embargo, como “WandaVision” es parte del MCU, podrían surgir más explicaciones más adelante.

Un hilo de la trama en particular, que los fanáticos han estado discutiendo en los últimos días, es el de White Vision. El penúltimo episodio de “WandaVision” reveló que S.W.O.R.D. había creado una nueva versión de Vision perfectamente calibrado para ser un arma sin sentimientos.

El final luego vio a White Vision y Vision creado por los poderes de Wanda enfrentarse cara a cara en una batalla épica. Wanda consiguió que White Vision dejara de luchar al desbloquear los datos que contienen los recuerdos del sintezoide anterior a “Avengers: Infinity War”. Parecía que White Vision regresaría a Wanda, pero en cambio se fue volando.

En 1989 John Byrne presentó Vision Quest, un arco publicado en la serie de cómics Vengadores: Costa oeste del número 42 al 45. (Foto: Disney +)

Los miembros de la audiencia han cuestionado la decisión de Wanda de ignorar a dónde fue White Vision, y Schaeffer ha abordado eso. Ella habló con CinemaBlend luego del final de la serie y explicó por qué optó por no seguir con él. En última instancia, todo se redujo a la relación de White Vision con Wanda o la falta de ella. Schaeffer dijo:

“No hay una escena de dónde está White Vision en el mundo porque el punto es que él no es su hombre. Ese no es el hombre con el que tuvo hijos. Ese no es el que ha estado en el mundo con ella. Ese no es el que se despidió en una colina en Wakanda. Ese es el cuerpo y los datos. Entonces, para los propósitos míos y de mi trabajo en el programa, y en lo que me enfoco, dónde termina es una ocurrencia tardía para la historia propiamente dicha.”

'WandaVision' ha sido un verdadero éxito de Disney +. (Foto: Marvel)

El equipo creativo detrás de “WandaVision” ha reiterado que, en esencia, la serie trata sobre Wanda y su dolor. Como resultado, algunas de las cosas que los fanáticos esperaban que fueran importantes terminaron por no ser esenciales simplemente porque ocuparon el segundo lugar en el viaje de Wanda.

Eso incluye White Vision. Su existencia continua en el MCU, lo significa que podría reaparecer en algún momento en el futuro, pero cuando se trataba de los momentos finales de “WandaVision”, había asuntos más urgentes que atender. White Vision podría tener los recuerdos del Vision original, pero todavía no es el mismo Vision que ama a Wanda.

Paul Bettany y Elizabeth Olsen, protagonistas de "WandaVision". (Foto: Disney+)

La paradoja del Barco de Teseo es aún más relevante ahora. Si bien hubo mucha emoción en torno al debut de White Vision, el personaje ha provocado una gran cantidad de controversia. Aún así, uno espera que incluso después de todo esto, la historia del MCU de White Vision aún no haya terminado. Hay mucho más que explorar con él y, con suerte, Marvel lo tendrá en cuenta.

¿QUÉ SIGUE PARA WHITE VISION EN EL MCU DESPUÉS DE WANDAVISION?

White Vision podría tener nuevamente participación en el MCU. (Foto: Disney +)

Desde el debut de Vision de en “Avengers: Age of Ultron”, el sintezoide ha sido un hombre de muchas muertes. En un acto de desesperación, Vision le pidió a su propia novia que destruyera la Mind Stone en su cabeza antes de que Thanos pudiera poner manos sobre ella.

A pesar de que Wanda Maximoff obedeció, Thanos pudo rebobinar el tiempo y matar a Vision al arrancar la piedra. Acosada por el dolor, Wanda huyó a la casa que ella y Vision habían planeado compartir y recreo a su amante usando la energía de la Piedra de la Mente infundida dentro de ella.

White Visión fue activado para que atraviese el maleficio de Westview y se enfrente a la versión de Vision. (Foto: Disney +)

Aunque la visión creada por Wanda inicialmente no se da cuenta de que algo anda mal, pronto comienza a sospechar, y “WandaVision” es tanto la historia de autodescubrimiento de Vision como la historia de Wanda de seguir adelante. Para complicar las cosas, “WandaVision” presenta una contraparte en forma de White Vision.

Si los sentimientos de Vision por Wanda han regresado junto con sus recuerdos, entonces el Avenger pudo haber engañado efectivamente a la muerte una vez más. Pero si no puede recrear el amor que Scarlet Witch compartió con el Vision original, entonces debe considerarse como un personaje completamente nuevo.

Podría White Vision recuperar los sentimientos que Vision tenía por Wanda? (Foto: Disney +)

El nivel de potencia del nuevo Vision también podría haber cambiado en comparación con los años anteriores a Thanos. White Vision tiene el recuerdo de la pelea con su oponente en Westview, pero simplemente estaba luchando contra un facsímil creado por Wanda, no el Vision de pleno poder que luchó junto a los Vengadores.

La pelea de “WandaVision” sugiere que Vision sigue siendo poderoso, hecho de vibranium, capaz de disparar láseres, volar y atravesar la materia, pero no está impulsado por una Piedra del Infinito. Incluso si él pudiera pasar la energía de la Mind Stone a White Vision al tocar su frente, todavía tendría menos impacto que el original, que estaba conectado a una en todo

Wandavision parece que estuvo adaptando los eventos sucedidos en los cómics de Vengadores: Westview y con ello se pudo ver a White Vision. (Foto: Marvel)

Parece claro que Vision regresará al MCU, pero en dónde sucederá eso no es tan obvio. Una posible temporada 2 de “WandaVision” sería el punto de reentrada más obvio, pero con Wanda que aparecerá en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Paul Bettany también podría aparecer en el Sanctum de Nueva York en 2022.

“Armor Wars” ofrece otra posibilidad. La serie Disney Plus no solo se ocupará del legado de Tony Stark, sino que Vision es el producto del deseo de Stark de envolver una armadura en todo el mundo. ¿Qué otras cosas deparará en su futuro? Solo con paciencia lo sabremos.