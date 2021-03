Al final del quinto episodio de “WandaVision”, serie de Disney Plus y Marvel, justo cuando Wanda y Vision tienen una tensa discusión aparece en la puerta Pietro Maximoff/ Quicksilver, pero interpretado por Evan Peters (“X-Men: Days of Future Past”, “Apocalypse” y “Dark Phoenix”), y no por Aaron Taylor-Johnson (“Avengers: Age of Ultron”).

Para los fanáticos parecía ser el comienzo del MCU que se conecta libremente a la franquicia X-Men de Fox a través del poder del multiverso. Sin embargo, en el último capítulo de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany se descartó esa posibilidad.

Pietro era en realidad Ralph Bohner, un actor sin trabajo que vivía en Westview y que obtenía sus poderes a través de la magia de Agatha Harkness.

Incluso una teoría sugería que Evan Peters podría estar actuando en "WandaVision" no como Pietro / Quicksilver, sino como Mephisto (Foto. Disney Plus)

LA HISTORIA DETRÁS DE LA APARICIÓN DE EVAN PETERS COMO PIETRO

En una entrevista con el New York Times, el escritor principal y showrunner de “WandaVision”, Jac Schaeffer, reveló cómo pensaron en la participación de Evans Peters y cómo lo hicieron posible.

“Fue un enorme signo de interrogación durante mucho tiempo. Y tomó un tiempo averiguar si sería posible”, confesó Schaeffer. “Fue tarde cuando finalmente se confirmó que podíamos hacerlo. Pero estábamos escribiendo para ello”.

“Evan es un camaleón en ese sentido, que podría representar una fusión del tío Jesse de [’Full House’], Nick de [’Family Ties’] y Joey de ‘Friends’. Él podría jugar esas capas”, agregó el showrunner de “WandaVision”.

A pesar de que existía la posibilidad de no contar con Evans Peters para el programa de Disney Plus y Marvel lo creadores empezaron a trabajar con esa idea. “A menudo, cuando te dicen: ‘No, no puedes tener ese juguete’, encuentras un juguete diferente que se adapta mejor a tu programa. Pero en este caso, no había un Plan B…. Había esperanzas y sueños muy, muy intensos, y se cumplieron”, confesó Schaeffer.