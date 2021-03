Después de algunos enfrentamientos y la revelación de un gran poder, la primera temporada de “WandaVision” terminó el 5 de marzo de 2021, y a pesar de que fue anunciada como una miniserie, los fanáticos de la serie de Marvel y Disney Plus están interesados en una segunda entrega.

Aunque hasta el momento no hay nada confirmado, debido a que la producción ha sido tan exitosa a nivel de audiencia y crítica, no es para nada descabellado pensar en una nueva tanda de episodios.

En agosto de 2019, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aclaró, en diálogo con Variety, que las series del MCU para Disney Plus fueron ideadas originalmente como historias largas de “seis episodios, ocho episodios, 10 episodios”, donde los personajes de las películas “cambiarán, evolucionarán, crecerán” antes de reflejar esa transformación “en sus próximas apariciones” en el cine.

Asimismo, el 24 de febrero de 2021, durante la gira de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión Estadounidense, Feige puntualizó que no tiene planeada por el momento una nueva temporada de “WandaVision”, pero no le cerró las puertas a esa posibilidad en un futuro. “Llevo suficiente tiempo en Marvel como para dar un ‘no’ definitivo a nada”, señaló.

¿Qué es el Darkhold y para qué sirve? (Foto: Disey+/ Marvel)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “WANDAVISION”?

Feige también indicó que una hipotética segunda entrega de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany estaría supeditada a la historia de “las próximas series y películas de Marvel”.

Al final de la primera entrega, Wanda Maximoff finalmente se ha convertido en la Bruja Escarlata, es decir sus poderes son inigualables. Incluso Agatha mencionó que es más poderosa que el “Hechicero Supremo”, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Por lo pronto, solo queda esperar las revelaciones de las próximas series y películas del MCU. Principalmente, “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, cinta con la que “WandaVision” conecta.

¿Wanda intentará recuperar a Billy y Tommy? (Foto: Disney Plus)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “WANDAVISION”

La segunda temporada de “WandaVision” todavía con tráiler oficial.

Tráiler de Wandavision con subtítulos en español latino

ACTORES Y PERSONAJES DE “WANDAVISION 2”

Aunque aún no hay nada confirmado, estos son los actores que podrían volver para la segunda entrega de la serie:

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Bruja Escarlata

Paul Bettany como Visión

Teyonah Parris como Monica Rambeau

Kat Dennings como Darcy Lewis

Randall Park como Jimmy Woo

Kathryn Hahn como Agnes/ Agatha

¿Kathryn Hahn volvería como Agatha Harkness en una segunda temporada de "WandaVision"? (Foto: Disney Plus)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “WANDAVISION”?

La segunda temporada de “WandaVision” aún no tiene fecha de estreno, pero lo más probable es que llegue a Disney Plus en algún momento del 2022.