El Universo Cinematográfico de Marvel inició la Fase 4 con los dos primeros episodios de “WandaVision”, una nueva serie que se estrenó en Disney Plus el 15 de enero de 2021. En el programa, Wanda Maximoff y Vision acaban de mudarse a un pequeño pueblo llamado Westview y están tratando de vivir vidas normales.

Ellos hacen todo lo posible por esconder sus poderes, pero más pronto que tarde la realidad comienza a cambiar y todo se vuelve extraño. El primer episodio se reproduce como una comedia de situación de la década de 1950, al estilo de “I Love Lucy”, y el segundo se reproduce como un programa de televisión de la década de 1960, muy parecido a “Bewitched”.

Desde el principio, los fanáticos de MCU pueden darse cuenta de que algo está muy mal, incluso si Wanda y Vision mismos no parecen darse cuenta inicialmente. Pero a medida que avanza la historia, nuestros héroes comienzan a darse cuenta de la extrañeza de su situación.

La mayor pista de que Wanda y Vision están atrapadas en algún lugar llega cuando una voz en la radio intenta comunicarse con Wanda en “WandaVision”. ¿Quién es esta misteriosa voz y por qué provocó esa reacción en Wanda? Esto es lo que dice Looper al respecto de la identidad del personaje que podría cambiarlo todo.

¿QUIÉN ES LA VOZ DE RADIO QUE ESCUCHA WANDA EN “WANDAVISION”?

Wanda y Vision se encuentran en lo que parece ser un mundo creado por Wanda (Foto: Disney Plus)

No se confirma explícitamente de quién es la voz en la radio en ningún momento, pero se parece mucho a Jimmy Woo, interpretado por Randall Park. Park originalmente interpretó a este personaje en “Ant-Man and the Wasp”. Woo era un agente del FBI que monitoreaba a Scott Lang, quien fue puesto en arresto domiciliario.

Esto se debió a los eventos de “Capitán América: Guerra Civil”, y durante la película es burlado muchas veces por el mismo Scott, pero al final todos los fans pueden coincidir en que hace un buen trabajo como agente. Ahora, él dejó el FBI para trabar con otra organización: SWORD.

Basta decir que han pasado muchas cosas desde que Scott estuvo bajo arresto domiciliario. El chasquido de Thanos acabó con la mitad de toda la vida en el universo, pasaron cinco años y los Vengadores se reunieron para revertir el chasquido y derrotar a Thanos de una vez por todas.

La radio en "WandaVision" es uno de los elementos más extraños de la serie (Foto: Disney Plus)

En algún momento durante ese tiempo, Jimmy Woo dejó el FBI y ahora parece estar trabajando para SWORD, una nueva agencia de inteligencia dedicada a proteger al mundo de amenazas extraterrestres, nombre que ha sido apodado así por ser como una versión espacial de SHIELD, o al menos ese era su propósito en los cómics.

Las cosas son un poco diferentes en “WandaVision”, ya que la parte “SW” de SWORD ya no significa “Mundo Sensible” sino “Armas Sensibles”, que es una clasificación que podría aplicarse a Scarlet Witch. Queda por ver cómo se desarrolla el papel de SWORD en “WandaVision”, pero lo interesante es lo que Jimmy Woo estaba diciendo en la radio.

La radio de "WandaVision" sorprende a Wanda cuando sale una voz extraña (Foto: Disney Plus)

Woo parecía estar intentando hacer contacto con Wanda, lo que sugiere que no creen que ella tenga la culpa y estaban tratando de establecer contacto con ella. Además, Woo pregunta quién le está haciendo esto, así que... ¿Podría ser que Wanda no sea quien esté provocando todo con plena conciencia?

Dado que SWORD ahora apunta a “Armas Sensibles”, es posible que haya un arma o dispositivo que esté creando este mundo falso o que esté interactuando con los poderes de Scarlet Witch para crear esta realidad. Por otra parte, siempre existe la posibilidad de que la voz en la radio no sea la de Jimmy Woo.

Si es es el caso, alguien más puede estar tratando de ponerse en contacto con Wanda, o algo más está en marcha que podría ser perjudicial para Wanda o para Vision. No hay duda que “WandaVision” aún tiene muchos secretos que revelar en el futuro, así que solo queda esperar a que la temporada termine para descubrir todo lo que la serie ha estado ocultando a plena vista.

Wanda escucha la radio pero no parece reconocer quién es (Foto: Disney Plus)