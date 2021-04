“WandaVision”, la serie oficial de Disney Plus, Marvel Studios la presenta como una mezcla de televisión clásica y Marvel Cinematic Universe en la que Wanda Maximoff y Vision, dos seres superpoderosos que viven vidas suburbanas idealizadas, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. La serie está dirigida por Matt Shakman; Jac Schaeffer es el escritor principal.

Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, “WandaVision” fue el primer lanzamiento de la Fase 4 de Marvel. La serie de Disney+ tiene lugar después de la película “Avengers: Endgame” del 2019 y mostrará a Wanda Maximoff y Visión llevando una vida normal en la ciudad de Westview, tratando de ocultar sus poderes.

“WandaVision” da un proyecto completamente nuevo al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La comedia de Disney + da una nueva perspectiva a la historia de Wanda y Vision, mientras los fans esperaron ansiosos la verdad detrás de ella, una verdad que se ha acercado mucho durante toda la serie.

Aparte de todo lo que hemos visto hasta ahora, está claro que Wanda y Monica tienen una conexión más profunda. Dentro de The Hex, Wanda es quien inició la conversación con “Geraldine” y habló con ella primero. Salvó la vida de Monica cuando la devolvió al mundo real. Y Mónica lo sabe. Sigue un poco más de los detalles sobre su conexión.

LA CONEXIÓN ENTRE MÓNICA Y WANDA, SEGÚN TEYONAH PARRIS

En los Cómics, Mónica Rambeau fue una creación del guionista Roger Stern y el dibujante John Romita Jr. para el número dieciséis de "The Amazing Spider-Man Annual" (1982). Obtuvo superpoderes, proporcionados por su exposición imprevista a una fuente de energía extradimensional. (Foto: Disney +)

WandaVision llegó a su fin hace un par de semanas, pero estableció algunas apariciones futuras emocionantes en Marvel Cinematic Universe, incluidas Wanda Maximoff en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y Monica Rambeau en “Captain Marvel 2″. Mónica fue presentada cuando era niña en la primera película de “Captain Marvel” antes de que Parris asumiera el papel en la serie Disney +. Tanto Mónica como Wanda estaban lidiando con una gran pérdida en WandaVision, que Parris discutió recientemente con Marvel.com.

“Monica se ha conectado con Wanda en un nivel básico de dolor”, compartió Parris. “Ambos están en duelo por un ser querido; Mónica lamenta el fallecimiento de su madre e incluso no está allí para el fallecimiento. Luego está viendo a Wanda pasar por este trauma de perder a su amor, el amor de su vida, y conectarse con ella en ese nivel, es decir, tiene la empatía y la compasión que Wanda necesita“.

“Tener la oportunidad de ser una mujer apoyando a otra mujer, y hacer crecer esta conexión ha sido realmente emocionante y dinámico”, continuó. “Es un gran cumplido para Jac Schaeffer, una mujer que dirige la sala de escritores, y solo asegurarse de que esas historias no se pierdan donde muchas veces, como mujeres, sentimos que hemos visto y presenciado [no] siempre obtén la oportunidad de personajes y arcos narrativos completos “.

En los Cómics, Mónica se convirtió en la segunda Capitana Marvel, se hizo llamar Photon, Pulsar y Spectrum y se desempeñó como líder de los Vengadores por una temporada. (Foto: Disney +)

“Pero ese no es el caso aquí”, explicó Parris. “No solo tienes una mujer con un arco de historia completo, tienes un par de mujeres que tienen sus propios puntos de vista, ambiciones y metas, ¡y que vamos a ver que [eso] se desarrolla completamente!” Recientemente, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se burló de la importancia de Mónica en “WandaVision” y el MCU en general.

“La noción de Monica Rambeau en esta serie fue muy natural; necesitando un tipo particular de papel y un tipo particular de dispositivo narrativo, que en Marvel puede llegar a ser más que eso si lo convertimos en un personaje para el que sabemos que tenemos historias”. Feige explicó. “Eso desbloqueó un aspecto completamente nuevo del programa”. Añadió: “Siempre supimos que Monica tendría un futuro dentro de la MCU ... La capacidad de conocerla más como Teyonah Parris en esta serie, antes de la película, fue este cambio orgánico”.