Elizabeth Olsen brilló este 2021 como protagonista de “WandaVision”, la exitosa serie de Disney Plus que se ha convertido en la favorita del público. Gracias a su gran trabajo, hoy la actriz estadounidense es una de las estrellas jóvenes más cotizadas de Hollywood al interpretar a la Bruja Escarlata del universo Marvel.

Desde antes de que pensara dedicarse a la actuación, Elizabeth Olsen ya era famosa y esto gracias a sus hermanas mayores, las mellizas Mary-Kate y Ashley, quienes se convirtieron en las niñas más adoradas del cine y la televisión durante los 90 y principios de los 2000.

Elizabeth Olsen empezó a actuar a una edad muy joven, apareciendo en las películas de sus hermanas. Antes de los once años, Elizabeth tuvo pequeños papeles en “How the West Was Fun” y la serie de videos musicales “The Adventures of Mary-Kate & Ashley”.

Elizabeth Olsen destacó por su participación en películas como “Oldboy: días de venganza”, “Godzilla”, “Hank Williams” y “Muerte misteriosa”. (Foto: AFP)

Sin embargo, lejos de la popularidad de sus hermanas, Elizabeth Olsen ha trabajado duro para hacer su propio camino en el mundo de la actuación. Destacó por su participación en películas como “Oldboy: días de venganza”, “Godzilla”, “Hank Williams” y “Muerte misteriosa”. Además, desde 2014 ha interpretado a Wanda Maximoff en las películas “Vengadores: Era de Ultrón” y “Capitán América: Guerra Civil”.

En esta nota, te vamos a contar las 10 mejores películas de Elizabeth Olsen, según Rotten Tomatoes.

LAS 10 MEJORES PELÍCULAS DE ELIZABETH OLSEN

10. LIBERAL ARTS (2012)

Sinopsis: Un asesor universitario de Nueva York (Josh Radnor) se involucra con una estudiante (Elizabeth Olsen) cuando regresa a su alma mater en Ohio para la fiesta de jubilación de un profesor favorito (Richard Jenkins).

Protagonizada por: Richard Jenkins, Allison Janney, John Magaro, Elizabeth Reaser.

Dirigida por: Josh Radnor.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 71%

9. AVENGERS: AGE OF ULTRON (2015)

Sinopsis: Cuando Tony Stark (Robert Downey Jr.) pone en marcha un programa inactivo de mantenimiento de la paz, las cosas salen terriblemente mal y lo obligan a él, Thor (Chris Hemsworth), el Increíble Hulk (Mark Ruffalo) y el resto de los Vengadores a volver a reunirse. Mientras el destino de la Tierra está en juego, el equipo se somete a la prueba definitiva mientras luchan contra Ultron, un terror tecnológico empeñado en la extinción humana. En el camino, se encuentran con dos misteriosos y poderosos recién llegados, Pietro y Wanda Maximoff.

Protagonizada por: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner.

Dirigida por: Joss Whedon.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 75%

8. KILL YOUR DARLINGS (2013)

Sinopsis: En 1944, el joven Allen Ginsberg (Daniel Radcliffe) tiene un rival por los afectos de su carismático compañero Lucien Carr (Dane DeHaan). Cuando el rival es encontrado muerto, Carr, William Burroughs y Jack Kerouac son arrestados por asesinato.

Protagonizada por: Daniel Radcliffe, David Cross, Dane DeHaan, Ben Foster, Michael C. Hall.

Dirigida por: John Krokidas.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 76%

7. GODZILLA (2014)

Sinopsis: Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson), un experto en bombas de la Armada, acaba de reunirse con su familia en San Francisco cuando se ve obligado a ir a Japón para ayudar a su padre, Joe (Bryan Cranston). Pronto, ambos hombres se ven envueltos en una crisis cada vez mayor cuando Godzilla, el Rey de los Monstruos, surge del mar para combatir a adversarios malévolos que amenazan la supervivencia de la humanidad. Las criaturas dejan una destrucción colosal a su paso, mientras se dirigen hacia su campo de batalla final: San Francisco.

Protagonizada por: Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn.

Dirigida por: Gareth Edwards.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 76%

6. AVENGERS: INFINITY WAR (2018)

Sinopsis: Iron Man, Thor, Hulk y el resto de los Vengadores se unen para luchar contra su enemigo más poderoso hasta ahora: el malvado Thanos. En una misión para recolectar las seis Infinity Stones, Thanos planea usar los artefactos para infligir su retorcida voluntad en la realidad. El destino del planeta y la existencia misma nunca ha sido más incierto, ya que todo por lo que los Vengadores han luchado ha conducido a este momento.

Protagonizada por: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Josh Brolin, Chadwick Boseman, Mark Ruffalo, Zoe Saldana.

Dirigida por: Anthony Russo y Joe Russo.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 85%

5. INGRID GOES WEST (2017)

Sinopsis: Tras la muerte de su madre y una serie de reveses autoinfligidos, la joven Ingrid Thorburn escapa de una existencia monótona y se muda al oeste para hacerse amiga de su obsesión por Instagram, una socialité de Los Ángeles llamada Taylor Sloane. Después de que se forja un vínculo rápido entre estos amigos más improbables, la fachada comienza a resquebrajarse en la vida de ambas mujeres, con resultados cómicamente maliciosos.

Protagonizada por: Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen, O’Shea Jackson, Wyatt Russell, Billy Magnussen, Pom Klementieff.

Dirigida por: Matt Spicer.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 86%

4. WIND RIVER (2017)

Sinopsis: Cory Lambert es un oficial de vida silvestre que encuentra el cuerpo de una mujer de 18 años en una reserva indígena estadounidense en el nevado Wyoming. Cuando la autopsia revela que fue violada, la agente del FBI Jane Banner llega para investigar. Trabajando en equipo con Lambert como guía, el dúo pronto descubre que sus vidas están en peligro mientras intentan resolver el misterio de la muerte del adolescente.

Protagonizada por: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Gil Birmingham, Jon Bernthal, Julia Jones, Kelsey Asbille.

Dirigida por: Taylor Sheridan.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 88%

3. MARTHA MARCY MAY MARLENE (2011)

Sinopsis: Después de varios años de vivir con una secta, Martha (Elizabeth Olsen) finalmente escapa y llama a su hermana, Lucy (Sarah Paulson), para que la ayude. Martha se encuentra en la tranquila casa de Connecticut que Lucy comparte con su nuevo esposo, Ted (Hugh Dancy), pero los recuerdos de lo que experimentó en el culto hacen que la paz sea difícil de encontrar. Mientras los flashbacks continúan atormentándola, Martha no logra deshacerse de una terrible sensación de pavor, especialmente en lo que respecta al manipulador líder del culto.

Protagonizada por: Elizabeth Olsen, Sarah Paulson, John Hawkes, Hugh Dancy, Brady Corbet, Christopher Abbott.

Dirigida por: Sean Durkin.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 90%

2. CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR (2016)

Sinopsis: La presión política aumenta para instalar un sistema de responsabilidad cuando las acciones de los Vengadores provocan daños colaterales. El nuevo status quo divide profundamente a los miembros del equipo. El Capitán América (Chris Evans) cree que los superhéroes deben permanecer libres para defender a la humanidad sin la interferencia del gobierno. Iron Man (Robert Downey Jr.) está totalmente en desacuerdo y apoya la supervisión. A medida que el debate se convierte en una disputa total, Black Widow (Scarlett Johansson) y Hawkeye (Jeremy Renner) deben elegir un bando.

Protagonizada por: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle.

Dirigida por: Anthony Russo y Joe Russo.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 90%

1. AVENGERS: ENDGAME (2019)

Sinopsis: A la deriva en el espacio sin comida ni agua, Tony Stark envía un mensaje a Pepper Potts cuando su suministro de oxígeno comienza a disminuir. Mientras tanto, los Vengadores restantes, Thor, Black Widow, Capitán América y Bruce Banner, deben encontrar la manera de traer de vuelta a sus aliados vencidos para un enfrentamiento épico con Thanos, el semidiós malvado que diezmó el planeta y el universo.

Protagonizada por: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner.

Dirigida por: Anthony Russo y Joe Russo.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 94%