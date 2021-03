Al final de “WandaVision”, serie de Disney Plus y Marvel, Wanda logró vencer a Agatha Harkness con un truco que aprendió de ella y se convirtió en la Bruja Escarlata. Después de renunciar a Vision y a sus hijos, liberar a Westview y despedirse de Monica Rambeau, el personaje interpretado por Elizabeth Olsen promete aprender más sobre la Magia del Caos y se marcha.

En la segunda escena post-créditos de “WandaVision”, mientras ella prepara té en una cabaña ubicada en una remota montaña, su a proyección astral de Scarlet Witch investiga detenidamente el Darkhold.

Considerando que en el fondo se escucha la voz de sus gemelos llamando a su madre, lo más probable es que esté buscando la manera de recuperar a su familia. Pero ¿dónde se encuentra exactamente Wanda?

Al final de "WandaVision", la Bruja Escarlata analizaba el Darkhold (Foto: Disney+/ Marvel)

¿DÓNDE ESTÁ WANDA AL FINAL DE “WANDAVISION”?

Para evitar las represalias por el incidente de Westview y el ‘Hex’, lo más seguro es que Wanda decidiera mudarse a un lugar remoto, como sugiere Screen Rant, tal vez a una región montañosa de Sokovia, con la esperanza de sentir alguna conexión con el pasado.

Otra opción es el escenario de cómics de Marvel de Latveria, un país ficticio de Europa del Este, que podría estar cerca de Sokovia y que es el hogar del Hechicero y Señor del Caos Pandemonium. Wanda podría encontrarlo o el MCU podría adaptar elementos del personaje para la bruja Escarlata.

La tercera posibilidad según el medio antes mencionado es Wundagore Mountain, situada en Transia, otro estado en las inmediaciones de Sokovia. En este lugar, Chthon, el dios del caos, escribió el Darkhold, y es donde está encarcelado según los cómics de Marvel.

Por lo que se sabe, la Magia del Caos de Scarlet Witch fue un regalo de Chthon al nacer, por lo que es posible que Wanda escogiera ese lugar como escondite para buscar alguna forma de ponerse en contacto él y obtener las respuestas que tanto necesita.

Lo más seguro es que el paradero de Wanda Maximoff sea revelado en “Doctor Strange In The Multiverse Of Madness”, que se estrenará en Estados Unidos el 25 de marzo de 2022, como parte de la Fase Cuatro del Universo cinematográfico de Marvel.