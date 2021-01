“WandaVision” esconde varios misterios entre ellos la verdadera identidad de Geraldine, interpretada por Teyonah Parris. La supuesta vecina de los personajes de Elizabeth Olsen y Paul Bettany apareció por primera vez en el segundo episodio de la serie de Disney+ y Marvel, y aunque se presentó como Geraldine todo parece indicar que ese no es su nombre.

Wanda la conoció en la reunión del comité de planificación del concurso de talentos del vecindario y a pesar de que en ese capítulo no interactuaron mucho, en el tercero Geraldine adquirió un rol más importante y misterioso.

En el nuevo episodio de “WandaVision”, el personaje de Teyonah Parris llega a casa de la Bruja Escarlata buscando un balde para sacar el agua de su casa, descubre el embarazo de Wanda y la ayuda a dar a luz a sus bebés.

El personaje de Teyonah Parris se presentó como Geraldine (Foto: Marvel/ Disney+)

Mientras acompaña al médico, Wanda menciona a su hermano gemelo Pietro y Geraldine dice que fue asesinado por Ultron. Esto altera a Wanda, quien tras notar que su vecina lleva el símbolo que vio en el pequeño helicóptero de juguete, le pide que se marche.

Geraldine termina siendo expulsada de un campo de energía invisible donde aparentemente está Westview. Cuando cae al suelo un helicóptero y un grupo de agentes vestidos de negro la rodean. ¿Se trata de SWORD?

¿QUIÉN ES EXACTAMENTE GERALDINE?

Antes del estreno de “WandaVision” Marvel confirmó que Parris interpretaría a la versión adulta de Monica Rambeau, así que lo más seguro es que su verdadera identidad aún no sido revelada, no obstante, el final del tercer capítulo de la serie de Disney Plus dejó algunas pistas.

Monica Rambeau también apareció en el episodio 3 de "WandaVision" (Foto: Disney Plus)

Geraldine lleva un collar con el logo de SWORD, que ya apareció en varias ocasiones y que en los cómics de Marvel es una agencia de ficción de contraterrorismo e inteligencia que tiene el propósito de tratar las amenazas extraterrestres a la seguridad mundial.

Así que lo más probable es que Monica sea una agente o esté involucrada de alguna manera con la misteriosa organización.

Anteriormente, en una entrevista con ComicBook la actriz Teyonah Parris señaló que la identidad y el propósito de Geraldine eran piezas importantes del misterio de “WandaVision”.

“Puedo decir que conoces a Geraldine, en los primeros dos episodios”, dijo Parris. “Y tratar de averiguar cómo se conecta esto con Wanda y Vision, y sí, es parte de la diversión del programa. ¿Y es Mónica o es, ella dijo que su nombre es Geraldine? ¿Quién es? Creo que es parte del emoción que intentarás descubrir mientras ves el programa”.