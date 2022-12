En las últimas semanas, “Wednesday” se ha convertido en una de las series más vistas en la historia de Netflix, desplazando a otras populares producciones originales de la plataforma de streaming como “Stranger Things”, “Gambito de dama” o “Black Mirror″.

Protagonizada por Jenna Ortega y dirigida por Tim Burton, la comedia oscura sigue a Merlina Addams (también llamada “Miércoles” en España), la menor de la misteriosa familia, quien debe salvar a su nueva escuela, la Academia Nevermore, de una peligrosa criatura que no solo amenaza a sus compañeros, sino que guarda relación con sus padres.

Si bien la historia es compleja y llena de referencias a varias de las obras del director, el principal factor que explica el gran éxito de la cinta es la interpretación de Jenna Ortega como la oscura y sarcástica hija de Homero y Morticia Addams.

El póster de la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)

LAS PETICIONES DE TIM BURTON PARA “MERLINA”

“Un día normal en el set de Merlina era despertarme a las 4:30 a.m., luego me recogían como a las 5:20 a.m., entonces debía vestirme, después me llevaban al área de maquillaje y solo después podía ir directamente al set para comenzar a grabar. Hacíamos eso durante 12 horas al día, entonces comíamos cada que podíamos, porque también debía practicar mis escenas de acción y tomar clases de cello, así terminaba mi día y volvía a casa”, comentó la actriz que da vida a Merlina.

El parpadeo de Merlina

Si bien eso ya constituía un desafío, el director implementó nuevas y curiosas reglas, las cuales si bien le permitían complementar la construcción del misterioso personaje, también aumentaban la presión en la joven actriz.

“Las primeras dos semanas de rodaje hice una toma en la que no parpadee en absoluto y Tim dijo: ‘No quiero que parpadees más’”, indicó en referencia al hábito de Merlina de no cerrar los ojos.

Respeto a esto, la actriz dejó en claro que inicialmente no fue algo intencional, sino que surgió de manera involuntaria y terminó cayendo bien en la producción de la cinta.

“Lo que pasa con el parpadeo es que no me di cuenta de que no lo estaba haciendo. Simplemente sucedió. Porque cada vez que comenzamos una toma, reiniciaba mi cara, dejaba caer todos los músculos de mi rostro y a Tim realmente le gustaba esa mirada tipo Kubrick en la que veía a través de mis cejas”, comentó.

Como se recuerda, Stanley Kubrick es el director de “El resplandor”, donde el personaje principal, interpretado por Jack Nicholson, tenía una penetrante e incómoda mirada.

Durante la serie, el personaje de Jenna Ortega no parpadea (Foto: Netflix)

La aparición de Dedos

Finalmente, la actriz recordó que, además de las exigencias de Burton, otro momento complicado fue el trabajo con “Dedos”, pues no se trató de un implemento animado con efectos digitales.

“Tim quería que fuera un actor real como lo hicieron en las películas de los 90, así que fue este mago llamado Victor. Él usaba un traje azul completo y se escondía detrás de las paredes y debajo de las camas. Luego construyeron una prótesis en la parte superior de su mano para que pareciera la parte de unA muñeca, y él pudiera caminar”, explicó.