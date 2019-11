Fueron inseparables y se acompañaron en los buenos y malos momentos. La cantante estadounidense Whitney Houston, fallecida en 2012, siempre estuvo cerca de Robyn Crawford y aunque los rumores que amputaban a que tenían una relación sentimental, estos nunca fueron confirmados en vida; sin embargo, años después, su mejor amiga ha roto el misterio lanzando diversas revelaciones en su obra titulada “A Song For You: My Life with Whitney Houston” (Un canción para ti: mi vida con Whitney Houston).

La revista People tuvo acceso a un fragmento donde se detalla que la artista puso fin al aspecto sexual de la relación en los momentos iniciales de su carrera por miedo a que saliera a la luz. Esto pasó en 1982, poco después de firmar un contrato con el productor Clive Davis, fundador de la discográfica Arista. "Ella dijo que si la gente se enteraba, lo usarían en nuestra contra", aseguró Crawford. "En los años 80, así se sentía".

¿Cómo se volvieron inseparables?

La historia de amistad entre Whitney Houston y Robyn Crawford se inició cuando la cantante tenía 12 años y su compañera 19. Ambas trabajaban de consejeras en un campamento de verano en el estado de Nueva Jersey, y desde ese momento se hicieron inseparables.

La autora del libro, el mismo que sale a luz siete años después de la muerte de la intérprete de "How Will I Know" causada por una sobredosis, indicó que "queríamos estar juntas, y eso significaba sólo nosotras dos".

Robyn Crawford agregó que la estadounidense le entregó una biblia azul para comunicarle su decisión de alejarse y argumentó que con ese tipo de relación “el camino se volvería aún más complicado”.

Los rumores de que ambas mantenían una relación sentimental y no era solamente amigas fue algo que siempre existió, pues eran muy cercanas; sin embargo, Whitney Houston siempre lo negó y, tal como afirma la ahora escritora, la presión por parte de la familia de la artista, entre ellas su madre, era muy fuerte.

"Whitney me dijo que su madre decía que no era natural que dos mujeres fueran amigas tan íntimas", explicó haciendo referencia a Cissy Houston.

La autora de “A Song For You: My Life with Whitney Houston” (Un canción para ti: mi vida con Whitney Houston) también explicó que entre ellas nunca se habló de “etiquetas como gay o lesbiana”: “Simplemente vivíamos nuestras vidas y yo esperaba que pudiera continuar así para siempre”.

"Whitney sabe que la amaba y sé que ella me amaba, realmente significábamos todo la una para la otra. Prometimos apoyarnos", se lee en la reseña publicada por People.

Años después Whitney Houston conoció al cantante Bobby Brown en 1989, en los premios Soul Train Music Awards. Se casaron el 18 de julio de 1992 y tras diversos escándalos por infidelidades, abusos y drogas, se divorciaron el 24 de abril de 2007.

"Llegué al punto en que sentí la necesidad de defender nuestra amistad. Y sentí la urgencia de levantarme y compartir a la mujer detrás del increíble talento", asegura Robyn Crawford al publicar el libro sobre Robyn Crawford . (Foto: AFP)

El papel de las drogas en su historia

Con el libro, señala Crawford, tiene el objetivo de "elevar su legado, darle respeto y compartir la historia de quién era antes de la fama". Si bien da detalles de diversos aspectos de su ascendente carrera, también reveló algunos aspectos del descenso de Houston a las drogas, situación que empeoró después de dejar su trabajo como su mano derecha en 2000.

Como escribe Crawford, las drogas estuvieron presentes desde el principio. La mejor amiga asegura que fumaron marihuana juntos durante el primer verano que compartieron. "Whitney me dijo que tenía 14 años cuando lo intentó por primera vez", escribe haciendo referencia a la cocaína.

Además, dijo que a lo largo de su carrera, la artista repetía a menudo que “la cocaína no puede ir a dónde vamos, (pero) todavía no estábamos listos para dejarla". Fue así que el consumo continuó por más que se habló muchas veces de “parar”, pero la celebridad siempre lo postergaba indicando que “todavía no estoy lista".

En la obra, Robyn Crawford también habla del fin del matrimonio con Bobby Brown y escribe conmovedoramente que Houston también estaba desgastada por todo a su alrededor, el agotador horario de las giras, las especulaciones de su sexualidad y su adicción a las drogas, algo que se le escapó de las manos y no tenía control.

"Era como una gran máquina y nunca se detuvo", dice sobre la presión constante sobre Houston.

Tras dejar su trabajo junto a la cantante en 2000, la que era su mejor amiga continuó preocupándose por ella y su salud, sobre todo cuando inició una gira en el momento más fuerte de su adicción.

Whitney Houston fue encontrada muerta en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles el 12 de febrero de 2012. Una sobredosis de narcóticos, otros fármacos y alcohol desencadenaron un paro cardíaco que acabó con su vida tras dos décadas de adicción a las drogas, hecho que Robyn Crawford recalca en varias páginas de su obra.

Incluso, aseguró que después de la trágica noticia, le preguntó al agente de la cantante por qué había estado de gira cuando estaba luchando contra las drogas. Ella lamenta a la amiga que perdió y como nunca pudo obtener la ayuda que tanto necesitaba. “De una manera extraña, Whitney me estaba esperando y yo la estaba esperando".

