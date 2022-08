William Levy es el actor de moda del momento. Su carisma, talento y belleza lo han hecho ganarse el cariño de millones de fans alrededor del mundo. Es por ello que despierta pasiones en varios países, como España, donde ha vivido una dramática noche en Málaga que ha terminado en la comisaría.

Tras el éxito de “Café con aroma de mujer”, William Levy se ha instalado en Madrid, España, para grabar su nueva serie “Montecristo”. La presencia del galán de telenovelas en el país europeo causa alboroto, ya sea en las calles, restaurantes o en algún evento especial.

Prueba de ello fue lo que ocurrió este fin de semana en Marbella, donde asistió al evento benéfico Starlite, convirtiéndose en el centro de atención al subastar sus besos. Aunque el actor cubano se mostró agradecido, la noche terminó de lo más dramática, a tal punto que se necesitó del apoyo de la policía. ¿Qué ocurrió? Aquí te contamos todos los detalles.

William Levy se encuentra en Madrid, España, grabando la serie “Montecristo” (Foto: William Levy/Instagram)

LA NOCHE DE WILLIAM LEVY EN MARBELLA QUE TERMINÓ EN LA COMISARÍA

William Levy asistió a la Gala Starlite, una noche benéfica cuyo objetivo es la recaudación de fondos solidarios. Este evento anual tiene a Antonio Banderas y Sandra García- Sanjuán, presidenta de la Fundación, como los anfitriones.

De acuerdo con Pronto, durante la ceremonia, se ofertó tres besos de William Levy, por el que se ofrecieron 6 mil, 10 mil y hasta 12 mil euros. Una cifra bastante alta, pero comprensible debido al evento benéfico.

La estadía de William Levy en Málaga no pasó desapercibida. El actor cubano subió unos vídeos a su perfil de Instagram para agradecer al público el trato recibido en el hotel Puente Romano.

"Montecristo" es la nueva serie del actor cubano William Levy (Foto: Secuoya Studios/Instagram)

“Mi gente de Marbella les quiero muchísimo, mi gente de Puente Romano la pasé de maravilla. Se les quiere”, escribió Levy en su publicación.

Sin embargo, el galán cubano no pensó que sus miles de seguidores asistirían al aeropuerto de Málaga para conocerlo en persona tras ver su publicación en Instagram. La avalancha era tal que el actor necesitó de una escolta policial para poder llegar al lugar.

Según reportó el programa ‘Ya es mediodía’ de Telecinco, William Levy fue visto entrando en la comisaría del aeropuerto de Málaga. El paparazzi Jordi Martín fue quien grabó las imágenes y explicó a detalle la situación.

“Mi sorpresa es que no va a coger el vuelo privado, que se dirige a la comisaría, descargas las maletas y está alrededor de tres horas. Me dicen que la policía le protege de cara a que los fans no le acosen en el aeropuerto”, explicó Jordi.

Además, el paparazzi aseguró que Levy no se mostró “antipático” con él: “No le vi antipático ni desagradable con la prensa”, agregó.