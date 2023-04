A inicios de abril de 2023, el icónico actor dominicano Andrés García falleció y con él, la chance de producir él mismo su propia bioserie. No obstante, y de acuerdo al deseo de la estrella de la televisión mexicana, el proyecto de una producción que narre su vida y obra continúa vigente. En ese sentido, hay varios nombre que se barajan como opción para representarlo. Conócelos a continuación.

El 4 de abril de 2023, a la edad de 81 años, el protagonista de “Pedro Navaja” (1978) falleció a consecuencia de los múltiples males que le aquejaban, siendo la cirrosis crónica su enfermedad más grave. No obstante, y a pesar de que en los últimos meses de vida ya anunciaba su partida, la estrella siempre mantuvo en mente la realización de su serie.

Era una idea que tenía desde hace un buen tiempo, incluso desde antes de la pandemia. “La bioserie se va a hacer. Es una de sus voluntades”, aseveró Yolanda Garza, la productora regiomontana y amiga de García, quien estuvo con él hasta sus últimos momentos.

Andrés junto a su útima esposa, Margarita Portillo (Foto: Andrés García / Instagram)

LA BIOSERIE DEL ACTOR ANDRÉS GARCÍA SE REALIZARÁ DE TODAS MANERAS

En esa línea, la productora Yolanda Garza dio detalles de cómo es que si finiquitó el acuerdo con don Andrés para que en efecto se lleve a cabo una serie que relate su vida. “Lo de la serie no es de ahorita, ni cuando se enfermo, lo íbamos a hacer desde antes de la pandemia inclusive. Andrés iba a dirigirla y yo producirla”, señaló la mujer el 7 de abril en declaraciones al programa “Ventaneando”.

Asimismo, respecto a las versiones que aseguraban que el actor y productor Rodrigo Vidal venía trabajando en la realización de una bioserie de García, con la autorización del celeb, la propia Garza aseveró que la única autorizada es ella. “Ninguna serie que no tenga la firma de Andrés (García) está autorizada. Yo tengo la firma, tengo el video donde me está cediendo los derechos”, refirió.

De otro lado, Yolanda comentó lo que había conversado con el histrión respecto a quién lo interpretaría de joven en su faceta de galán y rompecorazones. “Yo le dije ‘¿qué te parece William Levy?’ y en un principio me dijo: ‘no, no, tienes que buscar a alguien que tenga una sonrisa como la mía... ponte a buscar, a trabajar”, relató.

Así, la productora admitió que todavía no tiene definido al actor que encarnará al protagonista de “La última leyenda”, nombre que tendrá la serie, de acuerdo a la voluntad de la otrora estrella de las telenovelas mexicanas.

¿QUÉ ACTORES PODRÍAN ENCARNAR A ANDRÉS GARCÍA EN SU BIOSERIE?

WILLIAM LEVY

Como ya se dijo líneas arriba, García descartó al actor cubano William Levy, quien en la actualidad viene triunfando con la serie “Montecristo”, que el mismo protagoniza y produce. No obstante, no se descarta que finalmente pueda terminar quedando para el papel.

En una entrevista con el programa “El gordo y la flaca”, Andrés alabó las cualidades actorales y físicas de Levy: “Trabajó conmigo, es buen muchacho. Desde que lo vi, dije: ‘Este cabr... se parece a mí cuando era joven’. Su manera de caminar, su físico va mucho. Lo que no le ayuda es la manera de hablar. Él tiene una manera de hablar donde se le nota mucho sus raíces”.

El cubano estrenó en abril de 2023 la serie "Montecristo" (Foto: William Levy / Instagram)

GABRIEL SOTO

En una de sus últimas declaraciones a la prensa desde su residencia en Acapulco, don Andrés expresó que veía con buenos ojos a Gabriel Soto, el estelar de “Mi camino es amarte”. “Sería un buen candidato porque tiene un encanto parecido al que tenía Andrés García de joven”, le dijo al programa “Ventaneando”.

Gabriel Soto como Guillermo "Memo" Santos Pérez en "Mi camino es amarte" (Foto: TelevisaUnivision)

DIEGO BONETA

Esta opción no nació de boca del mítico actor, pero por sus cualidades actorales y de galán, y su trayectoria, tiene el rótulo de candidato. El protagonista de la bioserie de Luis Miguel, en un reciente encuentro con los medios, mencionó que estaría dispuesto a encarnar al ícono del cine de ficheras. “Haría lo que hago con todos los proyectos... leería guiones, vería quién está detrás, quién está produciendo. Viendo cuál es el equipo detrás, que es lo que hago con todos los proyectos”, comentó.

Diego Boneta interpreteando a Luis Miguel en su bioserie (Foto: Netflix)

LEONARDO GARCÍA

Fue la primera opción que se contempló, pues se trata de su hijo y además su parecido con Andrés en su juventud era grande; no obstante, el famoso lo descartó de plano. “No, no quiero involucrar a nadie de mi familia en este proyecto”, expresó la fallecida estrella de México.