Era la cara representativa de “Despierta América” en redes sociales, pero de un momento a otro dejó de aparecer. William Valdés, el creador de contenido cubano, habló por primera vez tras su despido de la cadena de televisión Univision. El presentador fue autocrítico y reconoció que cometió errores que terminaron desembocando en su salida.

El también actor dialogó con Rodner Figueroa en el podcast “Cara a cara”. Allí ahondó en detalles respecto a su salida del reconocido magazine, a la vez que comentó de sus inicios en la televisión, los mismos que se remontan a su infancia.

Respecto a su salida del programa bandera de Univision, Valdés desveló que la decisión de los directivos le generó una fuerte depresión, pero afortunadamente ya lo superó y ahora siente haber aprendido de sus errores.

Durante su paso por "Venga la alegría" (Foto: William Valdés / Instagram)

WILLIAM VALDÉS DEBUTÓ EN LA TELEVISIÓN CON “LA CHILINDRINA”

Durante la entrevista con Figueroa, William reseñó sus comienzos en la industria de la televisión y contó que “comencé a estudiar actuación cuando tenía 12 años. La primera vez que estuve frente a una cámara fue en un comercial con ‘La chilindrina’, con María Antonieta de las Nieves”.

Valdés, que estudió modelaje y canto, relató que su madre lo llevaba a la escuela Internacional Models y a partir de ahí empezó a realizar castings. Así llegó, a los 15 años, a la serie “Grachi”, de Nickelodeon Latinoamérica.

Cuando fue conductor de los Premios Juventud 2016 (Foto: William Valdés / Instagram)

LA RAZÓN POR LA QUE WILLIAM VALDÉS FUE DESPEDIDO DE “DESPIERTA AMÉRICA”

En otro momento de la charla le consultaron por los motivos de su salida del magazine y William fue autocrítico al reconocer que fue una serie de errores e incumplimientos -por su actitud frente al trabajo- los que terminaron por sacarlo.

“Ya yo no estaba contento con lo que estaba haciendo, yo quería hacer más. Los ‘millennials’ queremos todo rápido”, admitió Valdés. “Entré en una depresión. Me deprimí. No me pude levantar de la cama para ir a trabajar”, agregó Valdés, quien le contó cómo se sentía a su jefa Luz María Doria.

La cereza al pastel habría sido una inasistencia al programa tras ir a la fiesta del lanzamiento del disco “El dorado” de Shakira en Miami Beach. El cubano cuenta que se le olvidó cargar su celular luego de llegar a su casa en la madrugada y no se levantó a tiempo para ir al programa. “No llego a trabajar, me levanto a la 1 de la tarde”, aseveró.

“Llegaba tarde (en más de una ocasión), la verdad yo descuidé mucho mi trabajo... Le falté el respeto a mis compañeros con mis actos de no llegar a tiempo, no llegar a las juntas. No me estoy excusando, la culpa la tengo yo”, reflexionó.

Después de su salida de “Despierta América” llegó a “Venga la alegría”, programa de TV Azteca, pero este 2023 retornó a Miami.