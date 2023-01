Pese a ser uno de los rostros representativos de “Venga la Alegría”, hace unas semanas, TV Azteca anunció la separación de William Valdés del matinal más icónico de la cadena, en una noticia que fue confirmada por el actor en un encuentro con periodistas.

Si bien la salida de la celeb no ha tenido una explicación concreta, trascendió que fue una decisión de la directiva del canal debido a los cambios implementados tras la llegada de Adrián Ortega Echegollén como nuevo director general de contenidos de TV Azteca.

Aunque inicialmente se creía que la salida del conductor cubano sería únicamente de VLA y que se mantendría en la cadena en otros proyectos, con el tiempo se evidenció que no se tenían planes para este, por lo que el propio conductor reveló recientemente que abandonaba el México tras no encontrar más oportunidades.

William Valdés es un presentador y actor de televisión de origen cubano (Foto: William Valdés / Instagram)

WILLIAM VALDÉS DEJA MÉXICO

A través de su cuenta de Facebook, el conductor de “Hoy” y “Venga la Alegría” realizó una transmitió en vivo donde conversó con varios de sus seguidores y adelantó que dejaba el país para buscar nuevas oportunidades en el extranjero.

Luego de cuatro años, Valdés tomará su maleta y viajará a Miami, Florida, Estados Unidos, donde también vive su familia, el principal motivo de su salida.

“Es oficial y le tengo que decir adiós a México, fueron cuatro años espectaculares, increíbles, llenos de muchísimas aventuras, experiencias y como muchos saben, el último día de trabajo mío fue el 28 de octubre y bueno es una realidad, a México yo me mudé en 2019 y vine a trabajar”, recordó el presentador.

Pese a que su último día en la televisión no fue el mejor, pues aseguró que seguiría en TV Azteca, algo que no sucedería, lo cierto es que no dudó en agradecer al público que lo apoyó tras su salida.

“Siempre quise vivir acá, siempre quise trabajar acá y lo cumplí, aunque fueron solo cuatro añitos. La familia en las redes sociales creció increíble, es algo que nunca me creí y quiero darles las gracias infinitamente a ustedes que siempre están acá apoyándome”, agregó.

¿POR QUÉ WILLIAM VALDÉS SE VA DEL PAÍS?

De acuerdo con el presentador, el principal motivo de su salida es la falta de oportunidades en la televisión mexicana, por lo que seguirá buscando, esta vez en Miami.

“Muchos saben que yo me he manejado en la televisión, en redes, en mi vida diaria muy directo. Soy una persona que no anda con muchos rodeos… como ustedes saben, no tengo trabajo, esa es la realidad, entonces se me complica muchísimo vivir aquí en México. Entonces por eso he tomado la decisión de regresar a vivir a Miami”, explicó.

Según explicó, no se trata de una decisión sencilla, pero es la mejor opción mientras encuentra nuevas opciones para su desarrollo.

“No es una decisión fácil. Fui a Miami el 14 de diciembre para ver como estaban las cosas en mi casa, los movimientos que tenía que hacer allá. Mi departamento aquí en México está hasta abril, entonces se me vence ya el contrato acá y lo más correcto, porque no tengo trabajo es regresarlo para que otra persona lo rente”, admitió.

LA SALIDA DE TV AZTECA

Como se recuerda, el cubano salió de TV Azteca cuando se creía que la cadena tendría planes para este tras su salida de “Venga la Alegría”, algo que no sucedería, pues los proyectos nunca llegaron.

“Me hubiera gustado seguir creciendo más en esta industria del entretenimiento, pero no se me dio. A veces la vida viene con obstáculos y, bueno, me pusieron muchos obstáculos aquí en México pero creo que estoy hecho para sobrepasarlos con los ojos cerrados, me han pasado muchísimas cosas y no pasa nada”, sentenció.