Nadie puede dudar de la gran carrera de José Luis Perales en el habla hispana: 55 millones de discos y más de 500 canciones registradas forman parte del legado del intérprete español de 78 años. Sin embargo, recientemente se descubrió uno de los secretos mejores guardados del ibérico que involucra a Julio Iglesias e Isabel Preysler.

El legado de José Luis Perales quedará en la historia de todos nosotros gracias a sus sencillos inolvidables como “Un velero llamado libertad” y “Que canten los niños”. De hecho, su debut en la música hace medio siglo fue recordado por distintos medios de comunicación en los últimos días, evidenciando su importancia en la música hispana.

El cantante de 78 años logró conquistar todo el habla hispana hace más de 40 años (Foto: Difusión)

No obstante, existe una ‘leyenda’ confirmada por el propio cantante sobre “Y cómo es él”, canción que compuso hace más de 40 años y que tiene relación con Julio Iglesias e Isabel Preysler. ¿Habrá sido una dedicatoria especial hacia la socialité? Pues, descúbrelo tú mismo.

LA HISTORIA DE “Y COMO ES ÉL” DE JOSÉ LUIS PERALES

De acuerdo a la información recogida por “El Mundo”, Perales compuso el icónico tema en 1982, año en donde Isabel Preysler ya se encontraba casada con Carlos Falcó, marqués de Grinón y XII marqués de Castel – Moncayo con Grandeza de España. Tal unión fue su segundo matrimonio, tras divorciarse del famoso cantante Julio Iglesias.

En tal línea, el rumor de la época indicaba que Iglesias aún sentía dolido por la marcha de Preysler y ardía en celos al ver que su exmujer había ido a parar en los brazos del marqués. Fue ahí don Julio acude a Perales en busca de ayuda para su venganza.

José Luis logró componer la canción y consideró que el cantante madrileño tenía la voz adecuada para interpretarla, pero fue su disquera de ese entonces imposibilitó que le entregue la letra debido a lo bueno que era el sencillo.

Lo demás es historia ya vivida: José Luis Perales interpretó el tema que él mismo compuso y consiguió ser un hit mundial, logrando ser el himno del despecho a inicios de los ochenta y gran parte de los noventa.

El cantante madrileño e Isabel Preysler estuvieron 7 años casados (Foto: Archivo LR)

Tal historia fue corroborada por el propio Perales, quien dejó en claro al diario mexicano “Milenio” que el verdadero destinatario de “Y cómo es él” fue Julio Iglesias. “La verdad es que yo no la quería cantar porque no tenía nada que ver conmigo. Pero lo hice, y desde entonces el tema se convirtió en una especie de cruz para mí”.

Otro rumor de la época señala que José Luis habría compuesto el tema para su pequeña, hecho que no tenía ni pies ni cabeza, pues María tenía en 1982 apenas 3 años de edad.

EL GRAN ÉXITO DE “Y CÓMO ES ÉL”, LA CANCIÓN DE JOSÉ LUIS PERALES

Perales también contó al “Diario Libre” de Santo Domingo que la canción era un encargo para el intérprete nacido en Madrid. “Esa canción fue escrita para Julio Iglesias que, después, pues no se la di. No se la di porque la gente de mi compañía creyó que la debía cantar yo, que era una gran canción, que sería un gran éxito, como así fue, pero no tiene más historia en realidad”.

Fue tal el éxito que significó esta canción, que diversos artistas de distintas generaciones lograron interpretarlo en sus conciertos. Entre los más resaltantes están Raphael, Vicente Fernández o Marc Anthony.

José Luis Perales logró quedarse con el tema que compuso para Julio Iglesias (EFE)

Tras retirarse de la música, José Luis Perales decidio mudarse y vivir tranquilamente en Cuenca, junto Manuela Vargas, el gran amor de su vida con quien lleva casado desde 1977.

Recordemos que la pareja tiene dos hijos: María y Pablo. ¡Felicidades por su éxito y por semejante éxito!