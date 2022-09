En los últimos meses, el nombre de “Yailin La Más Viral” se volvió muy popular entre los seguidores del género urbano debido a la relación que inició con Anuel AA, con quien llegó a casarse meses atrás, en una sencilla ceremonia celebrada en República Dominicana.

Del mismo modo, Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la intérprete de “Chivirika”, protagonizó algunas indirectas contra Karol G, la expareja de su esposo, quien hace unos días desarchivó las fotos que tenía en sus redes sociales con el autodenominado “Dios del Trap”.

A esta polémica se suma que un rumor ha tomado fuerza en redes sociales y apunta a que Yailin La Más Viral y Anuel AA se habrían separado luego de una presunta infidelidad con Alexandra MVP.

La acusación llega cuando Anuel AA y Yailin La Más Viral estarían en medio de una crisis matrimonial (Foto: Anuel AA / Instagram)

LA DEUDA DE YAILIN LA MÁS VIRAL CON SU ESTILISTA

A través de la cuenta de Instagram de “El gordo y la Flaca”, que se recuperó un video en el que la diseñadora y asesora de imagen venezolana Leidy Ortiz acusó a la cantante de no pagarle por su trabajo.

“Si no me quieren pagar el dinero, no me lo paguen, pero no salgan hablando de que yo subí el precio. Estoy cobrando un vestido de diamantes arrechísimo que lamentablemente jalé muchas bolas para que entregaran y nadie entregó”, comentó.

Incluso, durante la transmisión en vivo que realizó, acusó de que Yailin sabe de la deuda que mantiene, pero que ha preferido ignorar y pagar menos del monto acordado.

“El vestido no se entregó, hay que pagarlo. Semanas jalando bolas para que pagaran el vestido, escribiéndole a uno, escribiéndola a otro. Nadie le llegó con la información a los jefes, no es mi culpa. Con todos me traté de comunicar sencillamente para que me pagaran un cheque de mi**da”, reveló.

Del mismo modo, la venezolana aseguró de que espera el pago para cubrir los gastos que le tomó el nuevo diseño.

“No estoy cobrando $20,000, no estoy cobrando un millón de dólares. Estaba cobrando el precio del vestido que no se pagó y dos outfits que le hice a Yailín para su último video”, expresó.