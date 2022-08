CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la tercera temporada de “Yo nunca” (“Never Have I Ever” en su idioma original), que está disponible en Netflix desde el viernes 12 de agosto de 2022, el sueño de Devi (Maitreyi Ramakrishnan) se hizo realidad. Aunque su relación con Paxton (Darren Barnet) parece perfecta, no tardará en descubrir que las relaciones conllevan una gran dosis de drama.

Después de escuchar los comentarios malintencionados de las chicas populares, Devi se siente insegura y se cuestiona el ritmo al que va su relación con Paxton, pero lo peor ocurre cuando recibe un mensaje anónimo advirtiéndole que su novio no es una buena persona.

A pesar de que le promete a su novio ignorar al hater, sus amigos, Ben incluido la motivan a empezar una investigación. En tanto, Aneesa siente que Ben no le presta atención Patti intenta encontrarle pareja a Kamala.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “YO NUNCA”?

Cuando Devi descubre que la que envía los mensajes es una exnovia de Paxton decide intervenir para que él se disculpe. Pero lo que parecía una excelente idea se vuelve algo problemático después de que esa chica vuelve a ser amiga de Hall-Yoshida y provoca los celos de la protagonista de “Yo nunca”.

Para emporar la situación, en el Día de San Valentín, los resultados de una prueba de compatibilidad incitan más drama que romance entre las parejas de Sherman Oaks. Paxton termina con Devi por sus inseguridades y Anessa rompe con Ben porque él sigue enamorado de su ex.

En tanto, Kamala empieza a salir con Manish, quien para ganarse el favor de Patti asiste a una fiesta tradicional, pero en lugar de ganar puntos, arruina la celebración, y ocasiona que su novia se mude a otro lugar.

Meses después, Paxton tiene una nueva novia y Devi no sabe cómo lidiar con eso hasta que conoce a Des, el hijo de una amiga de su madre. Por supuesto, la protagonista de “Yo nunca” se interesa en él y no tardan en comenzar una romance secreto, lo que pone celosos a Ben y Paxton.

Después del beso que Anessa le dio a Fabiola en un momento de confusión, ambas deciden salir en secreto y más tarde, formalizan su relación. No obstante, eso no dura mucho porque se dan cuenta que solo son amigas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “YO NUNCA”?

Paxton, Ben o Des, ¿con quién se queda Devi?

Aunque las madres de Devi y Des aprueban su romance tampoco dura mucho, ya que Rhyah ve a Devi luchar contra un recuerdo doloroso poco antes de subir al escenario por primera vez tras la muerte de su padre, y le ordena a su hijo que mantenga distancia.

Devi nota que su novio está distante, pero se niega a creer que es el final, incluso trata mal a Ben cuando intenta advertirle sobre lo que está sucediendo. Devi confronta a Des y él admite que no puede hacer enojar a su madre.

Al final de la tercera temporada de “Yo nunca”, Devi está dividida entre planear para el futuro y disfrutar del presente, ya que fue elegida para ir a Shrubland, es decir no pasaría su último año en Sherman Oaks.

Aunque se trata de una gran oportunidad, Devi se da cuenta que no quiere perderse el último año de escuela con sus y no está lista para no ver a su madre todos los días, así que resuelve quedarse.

Por otro lado, una vez más Devi debe decidir entre Paxton y Ben, quienes demuestran que aún están interesados en ella. Pero al final de la tercera entrega, el personaje de Maitreyi Ramakrishnan aparece en la puerta de Ben, quien la recibe con una sonrisa.