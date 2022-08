La tercera temporada de “Yo nunca” (“Never Have I Ever” en su idioma original), que tiene 10 episodios, se estrenó en Netflix recién el viernes 12 de agosto de 2022, pero los fanáticos de la serie protagonizada por la actriz tamil-canadiense Maitreyi Ramakrishnan ya preguntan por una cuarta entrega.

En los primeros episodios de la ficción producida por Mindy Kaling y Lang Fisher, tras un año traumático, Devi, una adolescente indio-estadounidense quiere pulir su estatus social, pero sus amigos, familiares y sentimientos se lo ponen muy difícil.

Mientras que en la segunda entrega de “Yo nunca”, Devi no se decide entre Paxton y Ben, y lo arruina todo, incluso su amistad con Fabiola y Eleanor; y en la nueva temporada, Devi y sus amigos por fin dejaron de ser solteros, pero están a punto de aprender que las relaciones conllevan una gran dosis de autodescubrimiento y drama. Entonces, ¿habrá nuevos capítulos?

“YO NUNCA”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. En marzo de 2022, Netflix renovó “Never Have I Ever” para una cuarta y última temporada. “Acabamos de ser renovados para una cuarta y última temporada, por lo que estamos absolutamente emocionados”, se puede leer en el comunicado.

“Estamos ansiosos por revelar todo el romance apasionante y las divertidas aventuras que tenemos reservadas para ustedes. Gracias a todos nuestros fanáticos por su apoyo, especialmente a ustedes”.

Por su parte, Maitreyi Ramakrishnan, quien interpreta a Devi Vishwakumar anunció que todo estaba casi listo para el rodaje de la cuarta entrega de “Yo nunca”. “Estamos preparándonos para rodar una temporada 4 ¡FINAL DE SERIE! Estoy tan orgullosa de nosotros y de todo lo que esta serie ha logrado”.

“Pronto tendremos 40 episodios increíbles de chanchullos de Sherman Oaks. Esta serie está tan cerca de mi corazón. Es mi privilegio el ayudar a crear esta historia por lo que prometo que daré todo y os haré sentir orgullosos. Hacerme a mí también. Hagámoslo una vez más, ¿está bien?”, agregó.

Al final de la tercera entrega, todos en Sherman Oaks se ponen sentimentales por el termino del año escolar, mientras que, Devi está dividida entre planear para el futuro y disfrutar del presente. ¿Qué pasará tras la decisión que tomó en el ultimo capitulo? ¿Cómo será su último año de escuela?

Entonces, ¿cuándo se estrenará la cuarta temporada de “Yo nunca”? Aunque aún no hay fecha oficial los nuevos episodios podrían llegar a la plataforma a mediados del 2023.