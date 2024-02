Luego de 24 años, “Yo soy Betty, la fea”, la telenovela colombiana más exitosa de la historia, vuelve a las pantallas, esta vez como “Betty, la fea” por Amazon Prime Video, para contarnos el destino de Beatriz Pinzón, Don Armando, Marcela Valencia y todos los integrantes de Ecomoda.

Ya con la nueva temporada confirmada, este 29 de febrero se liberará el primer promocional del año, en el que se espera que se revele la fecha de estreno y más detalles de la producción, que se volvió una de las más visitas en Netflix y ahora a Prime Video.

Mientras tanto, el “hype” por la historia no deja de crecer y un inocente tuit de Ana María Orozco, protagonista de “Yo soy Betty, la fea” y “Ecomoda” ha disparado una serie de rumores sobre el regreso de otro icónico personaje, capaz de traer más de un enredo.

Ana María Orozco como Beatriz "Betty" Aurora Pinzón Solano y Luces Velásquez como Bertha Muñoz de González en una escena de la telenovela "Yo soy Betty, la fea" (Foto: Canal RCN)

¿ANA MARÍA OROZCO REVELÓ DETALLES DE “YO SOY BETTY, LA FEA”?

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la actriz colombiana compartió el póster de “Betty, la fea”, la nueva entrega de la historia que llegará a las pantallas de Amazon Prime Video y que cuenta con los icónicos actores y personajes de la saga original.

“¿Cómo se dice ‘Próximamente’ en francés?”, fue el mensaje que acompañó el póster promocional, además de algunos hashtags relacionados con la nueva temporada de la historia.

Aunque corto, más de un usuario no tardó en relacionar este comentario con el regreso de un icónico de la saga: Michel Doinel, interpretado por el actor francés nacionalizado colombiano Patrick Delmas.

Al igual que el artista que le da vida, el personaje es francés y llegó a Cartagena tras finalizar una relación romántica y fue parte del Concurso Nacional de Belleza del 2000, en el que Ecomoda era socio estratégico. Es así como conoció a Betty, de quien queda enamorado.

Caballeroso y respetuoso, además de poseer un aspecto muy llamativo, “El francés”, como le decía “El cuartel de las feas”, es el rival más importante de Armando Mendoza, llegando a proponerle a Betty que se quede con él y lo acompañe en su nuevo restaurante. Algo que ella rechaza para quedarse con el galán de la telenovela.

De hecho, y pese a que no terminó con un final feliz, Michel no dudó en dedicarle un romántico mensaje a Beatriz Pinzón cuando se separaron, demostrando que no hay resentimiento pese a la ruptura. “Y cuando quiera volver a Cartagena, sabe ya que hay un francés esperándola con los brazos abiertos”, indicó.