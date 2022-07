Una de las telenovelas colombianas más exitosas de todos los tiempos, sin dudas, fue “Yo soy Betty, la fea”. Esta ficción del guionista Fernando Gaitán se convirtió en todo un furor desde su estreno en 1999. Sin embargo, recientemente este reconocimiento se trasladó a Netflix, donde el programa de televisión fue uno de los más vistos, hasta que lo retiraron de la plataforma.

En el proyecto televisivo, el elenco estaba liderado por Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Mario Duarte y otros reconocidos actores de telenovelas. Estos intérpretes gozaron del prestigio y reconocimiento que les ofreció, en su momento, la serie de televisión. No obstante, no todo era ‘color de rosa’ durante sus grabaciones. Por lo menos, así lo dejó claro su actriz protagonista.

A continuación, en las siguientes líneas, conoce cuál era el lado oscuro de la exitosa producción colombiana “Yo soy Betty, la fea”, según Ana María Orozco.

¿CÓMO FUE EL CASTING DE “YO SOY BETTY, LA FEA”?

Durante una entrevista para el programa “Bravissimo”, la actriz Ana María Orozco contó que no hubo necesidad de llegar a la etapa de grabación de la telenovela para que se encuentre con su primer obstáculo mientras participaba en la producción. Para la intérprete, las dificultades se dieron desde la etapa del casting.

“No fue fácil, el casting estaba dividido en dos partes: una era la fea y después la linda. No se sabía cómo iba a ser ese cambio, era muy arriesgado una protagonista fea, pero esa fue la parte difícil. En la linda ya eran unas mujeres divinas haciendo casting, fue la parte donde dudaban y después de ensayos con otros personajes como que quedó”, manifestó la intérprete.

De esta manera, la actriz tomó la decisión de caracterizarse para interpretar la versión ‘fea’ de Betty. Para esto, ella recuerda que ya venía con una idea del personaje y que se hizo unos brackets con papel aluminio.

“Yo me acuerdo que llegue más o menos con la idea del personaje y como que me lo imagine y fue quedando. Esta muy claro escrito así que fue fácil el inspirarse (...) El trabajo, uno como actor, es hacer la búsqueda, fue un ejercicio y lo gocé probar. Llegué con la propuesta, quedó y después se fue puliendo. Yo me armé unos brackets con papel aluminio, pero yo tenía esa imagen”, explicó.

¿ANA MARÍA OROZCO DISFRUTÓ LAS LARGAS JORNADAS DE GRABACIÓN DE LA TELENOVELA?

Luego de conseguir el papel, se presentó un segundo gran obstáculo para la actriz, esta vez durante las grabaciones de la ficción. En la misma conversación, ella reveló que no pudo disfrutar del éxito de la telenovela, debido a su cansancio por las extensas jornadas de grabación.

“En ese momento estábamos grabando un promedio de 18 horas al día, sábados y feriados, de pronto empieza este ‘boom’ porque ya la estaban dando afuera y empieza la locura, pero nosotros clavados grabando, empezábamos a sentirlo. Estábamos cansadísimos, fue un año y diez meses, los últimos meses estábamos casi al aire y había que grabar a la hora que fuera, el descanso era poco, no dormía bien”, narró Ana María Orozco.

Para sumar a la ‘pesadilla’ que vivía mientras grababa la serie, la intérprete contó que no pudo cumplir con algunas responsabilidades que se le exigían y que se le hizo complicado el simple hecho de salir a la calle.

“Lastimosamente, todo lo que pasó afuera yo no lo recibí bien porque yo estaba trabajando, estresada y muerta de cansancio. Había exigencias que yo no podía cumplir, me agoté mucho de eso y era muy difícil no poder salir a la calle”, reveló la colombiana.

¿CUÁNTO GANABA LA ACTRIZ PROTAGONISTA DE “YO SOY BETTY, LA FEA”?

Uno pensaría que todos los sacrificios y los esfuerzos de Ana María Orozco se verían recompensados con un sueldo acorde a su trabajo. Sin embargo, esto no se ajusta a la realidad.

“Si te digo cuánto gano, te mueres de risa. El canal es el que se ha enriquecido. La gente piensa que porque estás en la tele eres millonaria. Aunque ganes mucho dinero, es difícil disfrutarlo porque te secuestran”, expresó a “Caras” en el año 2001.

Así, según “Semana”, la colombiana habría recibido un sueldo equivalente a 444.000 pesos colombianos, que en su momento eran dos sueldos mínimos y que equivalen a, aproximadamente, 100 dólares. Más adelante, su salario se incrementó a 1.000.000 pesos (230 dólares en la actualidad).

Ana María Orozco fue la protagonista de "Yo soy Betty, la fea" (Foto: RCN / Composición)

¿QUÉ DIJO LA ACTRIZ SOBRE LA HOMOFOBIA Y EL MACHISMO EN “YO SOY BETTY, LA FEA”?

Con el pasar del tiempo, la actriz también se refirió a algunos momentos polémicos de la serie, en los que se normalizaban situaciones cargadas de homofobia y machismo.

“La novela hace 20 años podía tener comentarios homofóbicos y machistas, reflejaba lo que pasaba en la sociedad y sigue pasando. Pero siento que esta producción visibilizó esas situaciones, con un lenguaje de ese momento, claro que hoy, por supuesto, estaría en la lupa de la crítica”, afirmó en una entrevista a El País.