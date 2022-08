Aunque ya hayan pasado más de dos décadas del estreno de “Yo soy Betty, la fea”, la telenovela colombiana sigue siendo de las mejores producciones que dicho país sudamericano haya emitido. Si bien la historia fue éxito rotundo en toda América Latina, al inicio de todo eran más dudas que certezas.

Una de las actrices que puede dar fe de ello es Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, la antagonista de la trama. Y es que la actriz ha revelado algunos detalles previos del lanzamiento y producción de la telenovela, la cual habría sufrido el rechazo de los canales de televisión por la polémica historia para ese entonces.

Del mismo modo, Ramírez reveló que tenía muchas dudas en aceptar el proyecto y dio a conocer cuáles son las razones, por lo que en la presente nota vamos a resumir sus más recientes declaraciones acerca de la telenovela colombiana que aún cuenta con miles de fans en todo el continente.

Natalia Ramírez interpretó a Marcela Valencia en la telenovela "Yo soy Betty, la fea" (Foto: RCN Televisión)

LA TELENOVELA NO ERA ACEPTADA

Puede que sea difícil de creer, pero “Yo soy Betty, la fea” pudo no haber llegado a la televisión en Colombia, según lo que contó la actriz Natalia Ramírez en una entrevista con EXA FM, pues RCN no aceptaba la producción por lo polémico que era y por la coyuntura que se vivía en ese momento respecto a los canales de televisión.

“Esa novela Fernando Gaytán ya la había escrito hace unos 4 o 5 años y el canal nunca le aceptaba porque era muy riesgoso. En ese momento Colombia estaba en una transición de la televisión pública a la privada. RCN no tenía muchas antenas repetidoras, estaba en el proceso de poner las antenas repetidoras, era el momento perfecto para hacer una novela de bajo costo y que si no funcionaba pues no pasaba mucho”, comentó la actriz.

¿POR QUÉ NATALIA RAMÍREZ TENÍA DUDAS DE TRABAJAR EN “YO SOY BETTY LA FEA”?

La artista colombiana Natalia Ramírez alcanzó muchísima fama gracias a la telenovela, pero esto pudo no haber sucedido, ya que tenía muchas dudas de trabajar allí y se animó a contar cuáles son los motivos por los que no estaba muy segura de aceptar esa propuesta.

De acuerdo a lo que contó, tenía dudas de aceptar ese papel, ya que tenía miedo en que no funcione y la telenovela no tenga buenos índices de audiencia. Finalmente, aceptó interpretar a Marcela Valencia y lo demás fue historia.

“Todos los días agradezco a la vida que me dio la oportunidad de decir que sí. Muchas veces las oportunidades le pasan a uno por el frente y uno no las ve. Yo tuve muchas dudas de aceptar el proyecto porque había demasiado riesgo. O nos iba bien o nos iba mal, pero nunca pensé que nos fuera tan bien”, reveló.