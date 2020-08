Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello protagonizaron “Yo soy Betty, la fea” , la telenovela colombiana más exitosa de todos los tiempos ganadora del Guinness Records 2010. La ficción creada por Fernando Gaitán se convirtió en un fenómeno mundial que alcanzó índices de audiencias descomunales en los 180 países que fue emitida, marcando un gran precedente en la historia de la televisión.

Aunque ya han pasado 21 años desde que se emitió por primera vez en RCN Televisión, el romance de Beatriz Pinzón Solano y Don Armando Mendoza volvió a estar en boca de todos gracias a su llegada a Netflix, donde el público puede disfrutar de los momentos más memorables de la telenovela.

“Yo soy Betty, la fea” fue emitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y tuvo al menos unas 28 adaptaciones alrededor del mundo (Foto: “Yo soy Betty, la fea”/ RCN)

El melodrama colombiano ha perdurado en el tiempo gracias a su genial historia, sus hilarantes escenas que todavía desatan carcajadas y sus pintorescos personajes. Entre los más queridos por la audiencia está Don Armando Mendoza , interpretado por Jorge Enrique Abello.

Aunque hoy sería difícil imaginar este exitoso proyecto televisivo sin el actor colombiano, lo cierto es que el papel protagónico masculino no estaba planeado para Jorge Enrique Abello, sino para otro famoso actor: el intérprete brasileño Guy Ecker ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

Jorge Enrique Abello interpretó a Don Armando Mendoza, presidente de la empresa Ecomoda y el gran amor de Beatriz Pinzón Solano (Foto: “Yo soy Betty, la fea”/ RCN)

GUY ECKER, EL GALÁN DE TELENOVELAS QUE CASI INTERPRETA A DON ARMANDO

Jorge Enrique Abello interpretó magistralmente a Don Armando Mendoza, presidente de la empresa Ecomoda y el gran amor de Beatriz Pinzón Solano . Un hombre mujeriego e insensible que termina enamorándose de la joven y talentosa economista.

Este personaje marcó la carrera del actor colombiano y lo hizo mundialmente famoso. Sin embargo, Jorge Enrique Abello no fue la primera opción para interpretar a Don Armando Mendoza. Así lo contó el mismo intérprete para el programa de radio La W, según informó el diario Publimetro de Colombia.

En la entrevista, Jorge Enrique Abello contó que Fernando Gaitán lo llamó para hacer una novela que se llamaba ‘Hasta que la plata nos separe’, donde interpretaría el personaje principal. “Lo estudié todo y le dije ‘perfecto, listo, hagámoslo’, me encantó”, recordó el actor colombiano.

Sin embargo, a Gaitán le pidieron posponer ese proyecto por la situación económica de ese momento. Según detalló Abello, en RCN le pidieron a Fernando que no escribiera ‘Hasta que la plata nos separe’, sino ‘Yo soy Betty, La Fea’” , telenovela que estaba guardada hace mucho tiempo en el escritorio del productor.

“Yo soy Betty, la fea” sigue vigente como una de las favoritas de la pantalla chica (Foto: “Yo soy Betty, la fea”/ RCN)

Fernando Gaitán tenía en mente a Guy Ecker para el papel protagónico masculino de ‘Yo soy Betty, La Fea’, por lo que Jorge Enrique Abello estaba descartado en este proyecto televisivo.

“Me llamó y me dijo: ‘Mira, Jorge Enrique, lo siento, ya no voy a contar con tus servicios, porque ya no voy a hacer ‘Hasta que la plata nos separe’, sino que voy a hacer una novela que se llama ‘Yo soy Betty, La Fea’, y me gustaría que la hiciera Guy Ecker'”, le dijo el productor a el intérprete colombiano.

Después de esto, Jorge Enrique creyó que no sería parte del proyecto. Pero se equivocó, ya que por cosas del destino tuvo la oportunidad de hacer casting para ‘Yo soy Betty, La Fea’ y terminó elegido para el papel de Don Armando Mendoza.

“En esa época estaban haciendo casting para otras novelas, entre esas una que se llamaba ‘Lolita’. Yo iba a hacer el bobo. Yo me gané ese casting y por la tarde, John Bolívar, que era el jefe de casting de RCN, me dijo: ‘Oye Jorge Enrique, es que tengo como 12 actrices que toca hacerles el casting para el personaje de Betty y necesito alguien que me ayude de ‘partner’ de ellas, y yo le dije: ‘Yo te ayudo’”, contó.

Al día siguiente Jorge Enrique recibió una llamada de RCN: “No escogimos a ninguna de las actrices, pero a ti sí, ¿quieres ser ‘don Armando?’”, le dijeron.

Aunque en un inicio el actor rechazó la propuesta porque ya tenía un papel en la telenovela ‘Lolita’, al final terminó aceptando. Y fue una de las mejores decisiones que tomó, ya que “Yo soy Betty, la fea” catapultó su carrera a nivel mundial.

“Fue tan excepcional que los únicos que creíamos que eso iba a funcionar éramos nosotros porque el resto de las personas que estaban alrededor de nosotros decían: ‘¡No pueden hacer una novela con una protagonista fea!”, comentó.

RCN Televisión emitió el primer capítulo de “Yo soy Betty, la fea” en 1999 (Foto: “Yo soy Betty, la fea”/ RCN)

