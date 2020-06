El mundo del K-pop nuevamente está de luto. El cantante coreano Yohan, integrante del grupo TST, dejó de existir el 16 de junio, exactamente dos meses después de haber cumplido 28 años.

Así lo dio a conocer en un comunicado el sello de la agrupación KJ Music Entertainment, además se supo que el cuerpo del artista será trasladado a un cementerio en Yongin el 18 de junio.

“Nos entristece transmitir las noticias más desafortunadas y dolorosas. El 16 de junio, el miembro de TST Yohan dejó este mundo. La familia de Yohan está actualmente de luto”, precisaron.

Pero muchos se preguntan ¿qué pasó exactamente con el artista? A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento y recordamos las otras muertes que impactaron el mundo del K-pop.

El fallecimiento del ídolo del k-pop dejó consternados a sus seguidores (Foto: Instagram de Yohan)

SE APAGÓ LA VOZ DE YOHAN

Debido a que hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la estrella surcoreana, su familia pidió a los medios no especular sobre el tema.

La noticia fue confirmada por KJ Music Entertainment que expresó sus “más profundas condolencias a la luz de la despedida final de Yohan”.

La última publicación que hizo el cantante en su cuenta de Instagram fue el pasado 31 de mayo. “Quiero viajar”, escribió junto a varias fotografías donde posaba cerca del mar.

El 16 de abril, el cantante cumplió 28 años e inmortalizó el momento con fotografías donde lucía sonriente mientras sostenía su pastel. “Gracias por el mejor cumpleaños”.

La foto que publicó en sus redes sociales el cantante de TST (Foto: Instagram de Yohan)

¿QUIÉN ERA YOHAN?

Yohan fue integrante de la agrupación de K-pop TST, cuyo verdadero nombre era Kim Jeong-hwan. Él nació el 16 de abril de 1992 en Ulsan, Corea del Sur.

Además, de cantar le encantaba bailar. El joven de 28 años saltó a la fama en 2015 cuando integraba el grupo NOM, pero al disolverse ésta integró TST (Top Secret) en 2017.

En enero de este año, la agrupación lanzó su cuarto sencillo “Countdown” tras haberse mantenida inactiva por un tiempo debido a problemas de salud de Woo Young y el servicio militar de K.

Su fallecimiento a entristecido a sus seguidores, quienes lamentan la pérdida de su ídolo.

La foto que publicó Yohan fue el pasado 31 de mayo con la descripción: “Quiero viajar" (Foto: Instagram de Yohan)

MUERTES QUE IMPACTARON EL MUNDO DEL K-POP

La industria del K-Pop ha convertido en verdaderos ídolos a los integrantes de las diversas agrupaciones surcoreanas, que al firmar contratos millonarios se van de gira por todo el mundo disfrutando de su fama; sin embargo, detrás de esta “vida perfecta” se esconde un lado oscuro y trágico.

En los últimos años, este universo musical ha sido golpeada por varias muertes de sus artistas. Situación que abrió el debate, en el que se asegura que los jóvenes están sometidos a unos niveles de exigencia que les están haciendo pagar un precio demasiado alto.

Es así que desde el 2017, los fallecimientos han remecido a todo Corea del Sur. A continuación, conoce qué artistas perdieron la vida victimas del ciberacoso, la depresión y los altos niveles de exigencia que demanda esta industria.

GOO HARA

Goo Hara debutó en 2008 en KARA como vocalista. Luego se mantuvo como solista y al parecer la depresión le ganó la batalla (Foto: Instagram de Goo Hara)

La cantante y actriz Goo Hara, de 28 años, fue hallada muerta el 24 de noviembre de 2019 en su casa en el barrio Cheongdam de Seúl. Ella ya había intentado quitarse la vida el 26 de mayo del mismo año, pero fue llevada de inmediato al hospital.

Fue miembro del grupo coreano Kara, que fue disuelta en 2017, y también participó en series como “City Hunter” (2011).

El 5 de enero de 2010, en el reality show Strong Heart de la SBS, admitió haber tenido una cirugía cosmética facial menor y dental; además, declaró que siempre tuvo doble párpado, pero la intervención lo hizo más definido.

La artista K-pop tuvo una batalla legal contra su exnovio Choi Jong-bum por hacer pública una fotografía íntima de ella sin su consentimiento. Sufría depresión y se pronunció en contra del acoso cibernético.

SULLI DE F(X)

Sulli no logró alejarse de los ciberataques, ya que a través de sus redes sociales publicaba situaciones polémicas y muchos la criticaban (Foto: IG)

La popular actriz y cantante Sulli fue encontrada sin vida en su apartamento el 14 de octubre de 2019. Todo indica que la causa de su muerte fue suicidio, pues la joven de 25 años sufría de depresión.

Sulli nació en Busan y debutó como actriz en televisión en 2005 cuando solo tenía 11 años. Ya en 2009 comenzó su carrera musical al unirse a la agrupación femenina f(x). En 2014, anunció su intención de tomarse un año sabático y descansar del grupo. “Estoy física y mentalmente agotada por los comentarios negativos y falsos rumores”, señaló luego de dar a conocer que era víctima de ciberacoso por haber dado a conocer su relación con el cantante Choiza, de Dynamic dúo, 14 años mayor que ella, con quien rompió en 2017.

Pasado ese plazo, Sulli optó por alejarse definitivamente de f(x) en 2015 para centrarse en su carrera como actriz. Tras ello, protagonizó una sesión de fotos en la que se mostraba bajo un concepto de “Lolita”, causando controversia rápidamente. Pero ella continuó con sus insinuaciones sexuales vía redes sociales con imágenes sugerentes y sin sostén.

También fue cuestionada por mostrarse en una fiesta visiblemente ebria, en la que simulaba estar embarazada. Otro de los escándalos que protagonizó fue en abril de 2019, cuando vía Instagram transmitió en vivo una cena que compartía con sus amigos. En ella, la bebida estaba nuevamente presente.

TANY

Tany también dejo de existir en un accidente (Foto: Intagram)

El cantante Tany murió a los 20 años tras sufrir un accidente automovilístico el 14 de abril de 2018 cuando manejaba su auto junto a un amigo, quien también falleció.

Se supo que el artista retornaba a su casa después de realizar diligencias personales. El auto colapsó contra una estructura de la vía y se incendió inmediatamente.

El verdadero nombre del joven era Kim Jin-soo, pero era conocido como Tany en el mundo del K-pop.

Poco antes de su muerte, el artista dio a conocer que sufría depresión. Él estaba a punto de lanzar su álbum, pero la muerte llegó.

MIN-WOO

Las fans del K-pop estuvieron de luto por muerte de cantante Seo Min-woo, líder de 100%

Seo Min-woo fue cantante y líder la banda K-Pop 100%. Él fue encontrado sin vida en su casa de Seúl el 25 de marzo de 2018. El artista falleció debido a un paro cardíaco. La policía llegó a la escena, pero al hallarlo sin pulso lo declaró muerto.

En 2009, Minwoo apareció durante la promoción de Andy para su canción “Single Man”, junto con el segundo integrante de “Jumper”, Park Dong-min.

También se desempeñó como actor y protagonizó los dramas de KBS2 “Sharp 3” (2006) y de SBS “The King and I” (2007); asimismo, hizo un cameo para “New Tales of Gisaeng” en el episodio doce y en dos películas: “Crazy Waiting” (2007) y “Where Are You Going?” (2009). En 2013, hizo otro cameo en el drama de KBS2 “Marriage Clinic: Love and War 2”.

Minwoo fue elegido miembro del grupo 100%, el cual debutó en septiembre de 2012 bajo la discográfica TOP Media de Andy Lee con su primer álbum “We, 100%”.

JONGHYUN

Jonghyun fue encontrado en un departamento en Seúl el lunes y la policía confirmó que ese trata de un suicidio. Foto: AFP

El 18 de diciembre de 2017, la estrella del K-pop Jonghyun, líder de la boy band Shinee, murió a los 27 años en un hospital de Seúl al que fue trasladado tras ser encontrado inconsciente en su casa.

Dejó una nota de suicidio que decía: “Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal. ¿Por qué lo elegí?”.

Se estableció que la causa de su muerte fue suicidio por intoxicación por monóxido de carbono, luego de que se descubrieron briquetas de carbón (yeontan) quemadas en una sartén dentro del apartamento.

Jonghyun debutó como artista en solitario el 12 de enero de 2015 con el EP Base. El 17 de septiembre del mismo año, publicó un álbum recopilatorio titulado “Story Op.1”. El 24 de mayo de 2016, lanzó su primer álbum de estudio, “She Is”, seguido por su segundo álbum recopilatorio “Story Op.2” el 24 de abril de 2017. Su último álbum, “Poet Artist”, fue lanzado póstumamente el 23 de enero de 2018.

