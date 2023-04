Por varios años, Netflix ha sido uno de los líderes en contenido asiático a nivel internacional. Sin embargo, la asociación de Paramount Plus con CJ ENM, el gigante de telecomunicaciones surcoreano, apunta a que ahora estarán mano a mano para captar al público amante de los k-dramas. “Yonder”(también conocida como “Beyond the Memory”) es una de las primeras series que se suman al catálogo de la plataforma de streaming y aquí te contaremos lo que debes saber al respecto.

En diciembre de 2021, se anunció el trato entre Paramount Global y CJ ENM. Este consistía en tener programas de televisión y películas coproducidos. Asimismo, adquirieron las licencias de distribución de muchos títulos preexistentes.

En el caso de “Yonder”, ha sido desarrollada por la multinacional norteamericana y TVing, la plataforma de streaming del conglomerado coreano.

En la dirección, estuvo a cargo Lee Joon-ik, quien ha trabajado en otros títulos como “The Book of Fish” y “The King and the Clown”.

En "Yonder", Ye-hoo murió, pero regresó para llamar a su esposo (Foto: Paramount Global)

¿DE QUÉ TRATA “YONDER”?

“Yonder” es un drama de ciencia ficción que se sitúa en el año 2032. Gira en torno a un hombre que ha perdido a su esposa y, en medio del duelo, recibe un mensaje de ella en el televisor de su sala, donde lo invita a buscarla en un lugar misterioso que da nombre a la serie.

En este sitio, los muertos pueden guardar sus memorias y el protagonista deberá elegir si quiere vivir en el pasado o en el presente.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “YONDER”

¿CÓMO VER “YONDER”?

Aunque “Yonder” se lanzó originalmente el 14 de octubre de 2022 en TVING, esto estuvo disponible solo para el público en Corea del Sur.

Por ello, ahora la serie coreana se estrenará el 11 de abril de 2023 a través de Paramount Plus. Estará disponible en Estados Unidos, América Latina, Canadá, Reino Unido, Australia, Italia, Francia, Alemania, Suiza y Austria.