CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La tercera temporada de “You” está disponible en Netflix desde el 15 de octubre de 2021 y empieza con Joe (Penn Badgley) y Love (Victoria Pedretti) intentando criar a su bebé en la tranquila comunidad de Madre Linda en el norte de California. Aunque Joe está comprometido con su nuevo papel como esposo y padre, no tarda en dar rienda suelta a su nueva obsesión: su vecina.

Gracias a un comentario de Sherry, Love busca pruebas de la supuesta aventura de su esposo con Natalie Engler. Aunque Joe no deja de seguirla e investigarla, la rechazó por Henry. No obstante, cuando encuentra la caja de pertenencias de la vecina enloquece y asesina a su vecina mientras ella le mostraba el local que quería alquilar para su pastelería.

Luego de deshacerse del cuerpo de Natalie, Joe y Love deciden ir a terapia de pareja. Si bien su relación parece mejorar, aún deben asegurarse de que nada los relacione con la desaparición de la esposa de Matthew Engler, quien ante la opinión pública es el principal sospechoso. Love y Joe planean utilizar eso a su favor, pero al final se arrepienten.

Natalie coqueteando con Joe al principio de la tercera temporada de "You" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “YOU”?

Cuando la pareja finalmente parece encajar en su nuevo vecindario, Henry enferma de sarampión por culpa de unos vecinos antivacunas. Al enterarse, Love actúa impulsivamente otra vez y golpea al responsable. Aunque el hombre no muere por el golpe en la cabeza, se suicida al descubrir algo horrible sobre su hijo.

Para matar dos pájaros de un tiro, Love y Joe se encargan de que todos crean que ese vecino mantenía un romance secreto con Natalie y que tras asesinarla en un arranque de locura se suicidó. La policía cierra el caso y los habitantes de Madre Linda continúan con su vida, excepto, Matthew, quien recolecta los videos de seguridad de la zona y contacta a otra especialista en tecnología para ayudarlo a descubrir al verdadero culpable.

Mientras Joe se obsesiona con Marienne, su jefa en la biblioteca y una exadicta que intenta recuperar la custodia de su hija, Love se siente atraída por el hijo de Matthew y engaña a su esposo. Aunque el protagonista de “You” intenta resistirse a sus impulsos, al final se empeña en empezar una relación con Marienne.

Tanto Love como Joe ya no sienten que son “almas gemelas”, pero una no quiere perder a su familia y el otro no quiere desatar al “monstruo”. Goldberg trata de que la idea de separarse salga de la madre de su hijo para evitar que ella asesine a Marienne, y Love decide seducir a Theo para conseguir información sobre la investigación de Matthew.

El intercambio de parejas no termina bien cuando Sherry y Cary descubren quienes reamente son sus vecinos. Obviamente, terminan en la caja de vidrio. Theo los encuentra por casualidad, pero su ¿amor? por Love no le permiten creer que ella es una asesina y se convierte en su siguiente víctima. Pero Joe lo salva, bueno, más o menos.

Al final de la tercera temporada de “You”, Joe intenta pedirle el divorcio a Love, pero ella, que ya sabía sobre Marienne, lo envenena con algunas flores. Mientras él está inconsciente, cita a la bibliotecaria con la intención de asesinarla, pero su amabilidad y la aparición de su hija la hacen cambiar de opinión.

Cuando comprende que el problema es Joe, decide matarlo, sin embargo, él tenía un antídoto y utiliza el mismo veneno para asesinar a Love. Luego, culpa a su esposa por todos los asesinatos y finge su muerte para escapar en busca de su “alma gemela”.

Love decide matar a Joe al final de la temporada 3 de "You". (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “YOU”?

¿Qué pasó con Henry? Para evitar que su hijo tenga una vida similar a la suya, Joe decide dejar al bebé con Dante y su pareja, quien estaban luchando por adoptar y seguramente le darán a Henry un mejor hogar que Love y Joe.

¿Sherry y Cary lograron escapar de la caja de cristal? Ellos lograron encontrar la llave que Love escondió en la jaula y utilizaron su terrible experiencia para ganar más popularidad. ¿Delatarán a Joe? Para ellos cómo para Theo, quien logró recuperarse, la única responsable era Love. Además, ellos al igual que todos creen que Joe está muerto.

¿Dónde está Marienne? Ella y su hija desaparecieron tras la confrontación con Love y aunque Joe la buscó en Paris aún no la encuentras, así que tal vez ese sea el tema central de la cuarta temporada de “You”. Sin embargo, ¿ella aceptará a Joe a pesar de todo? ¿cómo explicará lo de su supuesta muerte? ¿Podrá confiar en él? ¿Joe encontrará a otra “Indicada”?