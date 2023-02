Con la llegada de la cuarta temporada de “You”, el que menos está pendiente de todos pasos del asesino en serie favorito de la plataforma de streaming; nos referimos a Joe Goldberg, quien ahora se esconde bajo una nueva identidad: Jonathan Moore, un profesor universitario que se mudó a Londres. Este nuevo escenario es uno de los tantos cambios que se realizó en esta entrega; sin embargo, uno de ellos fue a solicitud del mismo protagonista Penn Badgley, quien pidió tener menos escenas íntimas.

Si eres fanático de este thriller psicológico, de seguro habrás notado que nuestro personaje principal ahora se involucra en menos escenas de este tipo en comparación a ediciones anteriores, en las que eran más comunes. La razón de su decisión, te la detallamos a continuación.

A pesar que se mudó a Londres para encontrar paz, la vida tranquila de Joe Goldberg cambia por completo en "You 4" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ PENN BADGLEY NO QUIERE HACER MÁS ESCENAS ÍNTIMAS EN “YOU 4″?

La respuesta es simple: Penn Badgley no quiere hacer más escenas íntimas en la cuarta temporada de “You” por respeto a su esposa Domino Kirke, con quien está casado desde el 27 de febrero de 2017. No solo ello, aseguró que se sentía incómodo con dichas grabaciones y lo que él busca es serle fiel en todo sentido de la palabra a la madre de su hijo de dos años.

En un episodio de su podcast Podcrushed, el actor y músico estadounidense de 36 años contó cómo fue el momento en el que le solicitó a la showrunner Sera Gamble que ya no deseaba tener intimidad, así sea de mentira, con los personajes de la historia.

“Le pregunté a Sera Gamble: ‘¿Puedo simplemente no hacer más escenas de intimidad?’. Esta fue en realidad una decisión que había tomado antes de participar en el programa. No creo que lo haya mencionado públicamente, pero una de las cosas principales es eso (…)”, señaló.

Después le comentó que para él la fidelidad en una relación, especialmente en el matrimonio, era muy importante, por lo que llegó a pensar que no quería involucrarse en ese tipo de grabaciones. “He llegado a un punto en el que pienso que no quiero ponerme en esas situaciones; así que le dije a Sera: ‘Mi deseo es que haya cero escenas de sexo en esta temporada de You. Quiero reducirlas de 100 a cero’”, indicó.

Si bien, Penn Badgley firmó el contrato para actuar en “You”, sabía que ese aspecto era difícil, pero no imposible de quitarlo y obviamente entendió que no se podía quitar el “ADN del concepto. Entonces, ‘¿Cuánto menos puedes hacer?’, fue mi pregunta para ellos”, de esta manera el protagonista insistió.

El protagonista está inquieto por todo lo que viene ocurriendo a su alrededor y por alguien que sabe sobre su pasado en "You 4" (Foto: Netflix)

LA SHOWRUNNER COMPRENDIÓ EL PEDIDO DE PENN BADGLEY

El actor reconoció que tras haberle comentado su decisión sobre dichas grabaciones por respeto a su matrimonio, la showrunner Sera Gamble fue muy comprensiva.

“Estaba muy contenta de que hubiese sido sincera con ella. Se comportó como una mujer empoderada porque tuvo una respuesta muy positiva. Volvieron con un guion en el que habían reducido la intimidad al mínimo”, manifestó el protagonista de “You”.

De esta forma, el actor de Joe Goldberg logró poner por encima de su trabajo actoral sus sentimientos y respeto a su esposa cuando haga algún tipo de escena íntima, que se vio reducida al mínimo en esta serie de Netflix.