La serie “You” de Netflix regresa muy pronto con su cuarta temporada. Según anunció la plataforma de streaming, el próximo jueves 9 de febrero del 2023 estrenará la primera parte de esta entrega; mientras que el 9 de mazo, los capítulos restantes.

Así, tras el emocionante final de la temporada 3, esta vez conoceremos lo que sucedió con Joe Goldber (Penn Badgley). Tal como revela el anuncio oficial, los episodios se desarrollarán en otras locaciones: “Año nuevo, país nuevo, personalidad nueva y, sin embargo, parece que Joe no puede deshacerse de su pasado”.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, te presentamos a Jonathan Moore, la nueva identidad de Joe en la temporada 4 de la serie de Netflix.

¿POR QUÉ JOE AHORA ES JONATHAN MOORE EN “YOU”?

Jonathan Moore es la falsa identidad de Joe Goldber. Esta es empleada por el neoyorquino obsesivo en Londres, quien no puede utilizar su nombre real tras matar a su esposa y entregar a su hijo a una nueva familia.

Vale precisar que el protagonista de la historia fingió su muerte y huyó hacia Europa para empezar de nuevo. En algún punto de su viaje, habría decidido llegar a la capital inglesa.

“Ya no soy el adorable gerente de una librería en Nueva York, o el dependiente de una tienda en Los Ángeles, o el cariñoso esposo en los suburbios. Ya no. Permítanme volver a presentarme: he pasado por un poco de refinamiento al cruzar el charco. Y vivir en Londres me ha permitido enterrar el pasado, por así decirlo”, afirma el personaje en un avance oficial de la temporada.

¿QUIÉN ES JONATHAN MOORE EN “YOU”?

Jonathan Moore es un profesor universitario de literatura que intenta integrarse al mundo académico. Mientras trata de dejar atrás su pasado, él se encuentra con un grupo de amigos adinerados. De esta manera, sospecha que uno de ellos es un asesino.

En las imágenes promocionales, se lo ve conversando con Adam (Lukas Gage) y Roald (Ben Wiggins). Asimismo, parece haber encontrado a una nueva víctima: tiene una relación íntima con Kate (Charlotte Ritchie).

Pese a todo, Joe sigue suspirando por Marienne. Y, aunque quiere enfocarse en sus actividades extracurriculares profesionales, su vida en esta ciudad no es tan idílica como él pensaba.

Jonathan Moore es un profesor universitario en la cuarta temporada de "You" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “YOU” - TEMPORADA 4?

La primera parte de la temporada 4 de “You” estará disponible en Netflix desde el jueves 9 de febrero del 2023, por lo tanto, para ver los nuevos capítulos de serie solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming. Accede desde este enlace.

Mira aquí el tráiler del programa: