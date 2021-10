La escena perdida de la tercera temporada de “You”. Joe Goldberg se convirtió en la persona que es en la serie de Netflix por los distintos traumas que experimentó desde niño. Después de todo, mató a su padre, fue abandonado por su madre y terminó bajo el cuidado de un viejo carcelero soviético que lo crió como si fuera su propio hijo pero que también lo maltrató como si se tratara de su peor enemigo.

Sin dudas, el Sr. Mooney es una pieza importante en la vida de Joe, aunque también es una figura con más sombras que luces en el programa, sobre todo tras la muerte del actor Mark Blum.

La producción de “You” tenía prevista la reincorporación de Blum al elenco para explorar un pasaje aún más grande del pasado de Joe al lado del propietario de Mooney’s. Sin embargo, el actor estadounidense se contagió de COVID-19 y falleció en marzo de 2020 por complicaciones relacionadas a la enfermedad.

“Si piensas en la edad que tiene Joe de joven en estos flashbacks (de la tercera temporada), habíamos imaginado una historia que nos llevaba a cuando conoció al Sr. Mooney”, comentó la showrunner Sera Gamble a TVLine.

Si bien es vista parte de su relación durante algunos pasajes de la primera temporada, la escritora quería mostrar cómo Mooney sacó a Joe de los hogares temporales y lo puso al frente de su librería. No obstante, la tragedia frustró cualquier plan y obligó la reescritura del guion.

“Mark Blum fue un actor extremadamente talentoso y fue un placer trabajar con él. Nos quedamos devastador”, señaló Gamble.

‘And They Lived Happily Ever After’ (‘Y vivieron felices para siempre’), primer episodio de la tercera temporada de “You”, fue dedicado al fallecido actor.

¿QUIÉN FUE MARK BLUM?

Mark Blum fue un actor estadounidense, conocido por haber interpretado al Sr. Mooney en “You”. También apareció en “Succession”, “Elementary”, “Billions”, “The Good Fight”, entre otros programas de televisión. También es recordada por su participación en “Buscando desesperadamente a Susan”, de 1985, junto a Madonna y Rosanna Arquette.

Mark Blum con gafas oscuras, cuando hacía de Union Bob en "Mozart in the Jungle" (Foto: Amazon Studios)

¿CÓMO MURIÓ MARK BLUM?

Mark Blum murió el 25 de marzo de 2020 en el Hospital presbiteriano de Nueva York por complicaciones de COVID-19. Tenía 69 años.