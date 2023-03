Tan solo un mes después de la publicación de la primera mitad de la cuarta temporada de “You”, Netflix estrena los últimos capítulos de la exitosa serie protagonizada por Penn Badgley. La nueva entrega se centrará en la relación entre Joe Goldberg y Rhys Montrose.

En conversación con Entertainment Tonight, Badgley dijo que los próximos episodios tendrán un formato diferente. “El tono es similar pero está cambiando porque hay un formato diferente. Estamos usando un formato diferente. Es casi como si estuviéramos cambiando el género ligeramente. Y creo que funciona”.

Sobre el carácter de su personaje en “You” indicó: “El problema está en él, no está tanto fuera de él, por lo que está tratando de cambiar. Siempre está intentando, fallando, intentando”.

Penn Badgley como Joe Goldberg y Ed Speleers como Rhys en la temporada 4 de "You" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “YOU” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

La segunda parte de la temporada 4 de “You” se estrenará en Netflix el jueves 9 de febrero de 2023, por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “YOU” - TEMPORADA 4 PARTE 2 POR PAÍS?

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 2:00 a.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 3:00 a.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 4:00 a.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5:00 a.m

España: 9:00 am.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 PARTE 2 DE “YOU”?

“La segunda mitad de la temporada ahora se centrará mucho en la relación entre Joe y Rhys”, señaló la showrunner Sera Gamble. “Pasamos a una marcha diferente cuando finalmente pueden sentarse y tener una larga conversación sobre lo que realmente está pasando”.

De hecho, el tráiler de la segunda parte de la cuarta temporada de “You” nos ofrece un primer vistazo a Joe (Penn Badgley) y Rhys (Ed Speleers) en acción. “No puedes decirme quién soy”, le dice a Rhys. “No soy un psicópata a sangre fría”.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 PARTE 2 DE “YOU”

ACTORES Y PERSONAJES “YOU” - TEMPORADA 4 PARTE 2

Penn Badgley como Joe Goldberg / Jonathan Moore

Tati Gabrielle como Marienne Bellamy

Lukas Gage como Adam

Charlotte Ritchie como Kate

Tilly Keeper como Lady Phoebe

Amy-Leigh Hickman como Nadia

Ed Speleers como Rhys

Niccy Lin como Sophie

Ben Wiggins como Roald

Ozioma Whenu como Blessing

Dario Coates como Connie

Brad Alexander como Edward

Alison Pargeter como Dawn

Adam James como Elliot