CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de descubrir que Rhys Montrose (Ed Speleers) es el asesino “Eat The Rich” y escapar del sótano en llamas, en la segunda parte de la cuarta temporada de “You”, exitosa serie de Netflix, Joe (Penn Badgley) se enfoca en encontrar una manera de desenmascarar al candidato a la alcaldía sin exponer su pasado y sus secretos.

En tanto, Rhys exige un chivo expiatorio para que el asunto del asesino de los ricos no interfiera en su campaña. Connie parece su mejor opción, sobre todo porque es el principal sospechoso de la policía debido a que no tiene una coartada, pero Joe se topa con una mejor alternativa: una mujer obsesionada con Phoebe.

Aunque Jonathan Moore intenta alejarse de Kate (Charlotte Ritchie) no lo consigue y al final decide empezar una relación con la hija del poderoso hombre de negocios Tom Lockwood, quien pronto se convierte en una amenaza para Joe, ya que conoce su pasado, y para Rhys. ¿Qué sabe sobre Montrose?

Rhys y Joe en la parte 2 de la cuarta temporada "You" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “YOU” TEMPORADA 4 PARTE 2?

Luego de conocer al padre de Kate, el protagonista de “You” intenta ponerle una trampa a Rhys para que confiese sus crímenes, pero el político se da cuenta, lo confronta y le ordena asesinar a Tom Lockwood. Joe se niega, pero Montrose lo amenaza con lastimar a Marianne (Tati Gabrielle).

No tiene forma de localizar a Marianne, así que su única opción es asesinar a Tom. Sin embargo, Lockwood parece ser más astuto. Revela la ubicación de Rhys y sugiere que Joe lo mate. Goldberg llega al lugar, pero Montrose niega conocerlo y a pesar de estar atado a una silla, insiste en no saber nada al respecto. ¿Por qué?

En tanto, Nadia (Amy-Leigh Hickman), la estudiante estrella de Moore, sigue una corazonada. Tras hurgar en la oficina del profesor, encuentra una misteriosa llave, y gracias a la fotos de la acosadora de Phoebe que su novio Eddie le envió, descubre el lugar secreto de Joe.

¿Qué esconde Joe y dónde está Marianne?

Cuando Nadia entra al escondite de Joe se encuentra con Marianne encerrada en una jaula de vidrio. Aunque en ese momento no puede brindarle más que un poco de agua y comida, le promete ayudarla a salir y volver con su hija Juliette.

Después de matar a Rhys, Joe comprende que el Montrose asesino no es más que su alter ego. El protagonista de “You” se obsesionó con Rhys y creó una versión de él en su cabeza para poder seguir matando sin alterar su camino de redención. Entonces, fue su alter ego quien asesinó a los amigos de Kate y secuestró a Marianne.

A medida que le llegan imágenes del pasado, Joe trata de recordar todo lo que hizo como Rhys. Pero tiene que darse prisa, ya que a la madre de Juliette no le quedan suministros para sobrevivir encerrada. En tanto, Nadia tiene un plan para liberarla. ¿Llegará a tiempo?

Dividido entre su lado oscuro y sus buenas intenciones, Joe trata de enmendar sus errores. Sin embargo, su alter ego no se lo permite y cuando Goldberg consigue entrar a la jaula Marianne ya está muerta. Aunque Nadia llega tarde está decidida a acabar con Jonathan antes de que encuentre otra víctima.

Nadia intenta desenmascarar a Joe en la parte 2 de la cuarta temporada "You" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “YOU” TEMPORADA 4 PARTE 2?

El acto final de Joe

Luego de la sincera conversación con Kate y la extraña aparición del cuerpo de Rhys, Joe y su alter ego deciden que lo mejor es matar a Tom Lockwood. Luego de conseguir su objetivo, Joe lleva a cabo un acto final con la esperanza de no volver a recorrer el mismo camino.

A pesar de los argumentos de su alter ego, Joe decide acabar con su vida. Lanza a su versión de Rhys al agua y luego salta. Se arrepiente al instante porque ya no podrá estar con Kate. Para su buena suerte, sobrevive y termina en el hospital, donde Kate lo visita para contarle que encontraron su ADN en el cuerpo de Rhys.

Kate le asegura que se deshizo de la evidencia y le asegura que deben estar juntos porque ambos se hacen bien y sacan lo mejor del otro. En respuesta, Joe le revela su verdadero nombre y le confiesa que ha asesinado personas en el pasado. ¿Qué más le contó?

Nadia, ¿logra desenmascarar a Joe?

Nadia le confiesa a su novio Eddie que Marianne está viva. Cuando la artista le dijo que no podían involucrar a la policía, la estudiante elaboró un plan para liberarla. Utilizó bloqueadores beta para fingir la muerte de la prisionera y tras seguirlos hasta el bosque le inyectó adrenalina. Gracias a eso, Marianne volvió a París con su hija.

Sin embargo, no es suficiente para Nadia. Para encontrar pruebas en contra de Joe, se escabulle en su departamento y aunque las consigue no puede utilizarlas, ya que el protagonista de “You” fue más astuto. Asesinó a Eddie e inculpó a su estudiante, quien se ha negado a declarar ante la policia.

La cuarta temporada termina con Joe Goldberg, no Jonathan Moore ni Will Bettleheim, y Kate volviendo a Nueva York para empezar una nueva vida gracias a sus nuevos recursos. Joe no solo recuperó su identidad sino que abrazó su lado oscuro. ¿Significa que habrá una quinta entrega?