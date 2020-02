Es la semana de la ceremonia de los premios a las cintas cinematográficas más reconocida en el mundo, los premios de La Academia de Los Oscar, y con ella vienen recuerdos de los mejores segmentos, entregas e intermedios que se celebraron. Por ello es que es adecuado mencionar el hilarante momento protagonizado por el actor Michael Winslow al presentar el galardón a “Mejor Edición de Sonido” en 1986.

Ese año, los nominados en dicha categoría eran Frederick Brown, por la película Rambo: First Blood Part II (Rambo); Robert G. Henderson y Alan Robert Murray, por Ladyhawke (El Hechizo del Águila); y finalmente Robert Rudledge y Charles L. Campbell, por Back to the Future (Volver al futuro), siendo estos últimos los ganadores.

Sin embargo, ninguno esperaba que el show que daría Michael Winslow, conocido como “el hombre de los 10 mil efectos de sonido”, quien hace toda clase de sonidos con su propia boca, sería tan gracioso y generaría toda clase de reacciones, incluyendo la de Statler y Waldorf, “carismáticos” personajes de los muppets que ironizaron sobre su labor y solo atinaron a burlarse de él. Obviamente, toda la interacción estaba “armada”.

El video, compartido en YouTube en el propio canal de los premios que cada año entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés), es uno de los más vistos y contiene otros clips con comentarios nostálgicos de este entrañable formato de la historia de los Oscar.

En el video se puede apreciar que Winslow empieza haciendo una pequeña introducción del premio que va a presentar diciendo “esta sección está dedicada a aquellos que calzan muy bien un efecto de sonido con la película, como un helicóptero que está por disparar un cohete”.

“¡Hey! Están dando un premio a los mejores efectos de sonido. ¿Qué te parece este? Pfffffff”, conversan los dos señores de los muppets, desconcentrando a Winslow.

Así sucesivamente, Winslow continuó su presentación haciendo los efectos de un auto que se sale de control y choca con algo como un puesto de helados, los redobles para mencionar al ganador y finalmente imita a una pequeña sierra eléctrica para cortar el sobre que contenía el nombre del afortunado nominado.

Winslow no llegó a hacer muchos papeles de interpretación, sin embargo se ha convertido en un ícono de los realizadores de efectos de sonido con su boca. Uno de los más grandes reconocimientos y que se viralizó, fue esta presentación de 2011 donde hizo música y cantó muy a su estilo.

