La octava temporada de “El señor de los cielos” es un éxito de audiencia, no solo por el esperado regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas, sino también por la incorporación de nuevos actores que hacen un gran trabajo en cada escena. Entre ellos está Yuri Vargas, la actriz colombiana que interpreta a Tracy Lobo en la exitosa producción de Telemundo.

Además de su faceta como actriz, Yuri Vargas es modelo y empresaria. Es conocida por participar en “Amor sincero”, “Lady, la vendedora de rosas”, “Amar y vivir”, entre otras producciones, donde ha demostrado su talento frente a cámaras.

De hecho, Yuri Vargas llegó a ganar un Premio India Catalina como Mejor actriz antagónica y en el año 2015 fue llamada como un “ejemplo de perseverancia” por la prensa colombiana. Ahora, forma parte de “El señor de los cielos 8″ y ha revelado cómo fue su experiencia de trabajar al lado de Rafael Amaya y el resto del elenco. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Yuri Vargas es uno de los rostros nuevos de la octava temporada de “El señor de los cielos” (Foto: Yuri Vargas/ Instagram)

LAS REVELACIONES DE YURI VARGAS SOBRE TRABAJAR EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 8″

En entrevista para Notistarz, Yuri Vargas hizo varias revelaciones sobre su trabajo en la octava temporada de “El señor de los cielos”. Es la primera vez que la actriz colombiana participa en la exitosa producción de Telemundo, siendo parte de los rostros nuevos.

En la narcoserie, Yuri Vargas da vida a Tracy Lobo, un agente de la DEA obsesionada por encontrar a Aurelio Casillas. Es por ello que su misión es seguir cada uno de sus pasos y no descansar hasta encontrarlo.

Tracy Lobo es un agente de la DEA obsesionada por encontrar a Aurelio Casillas (Foto: Yuri Vargas/ Instagram)

Yuri Vargas contó que no tiene nada en común con su personaje de “El señor de los cielos 8″. De hecho, la artista afirmó que son totalmente opuestas y es por ello que trabaja mucho para que su interpretación sea creible ante cámaras.

“Quiero que mi mamá me crea en la casa, es lo que digo en todos lados, es algo orgánico, honesto que lo he trabajado, que hice el casting, me gustó el tema de la DEA y el desglose ser el complemento de esta nueva familia”, afirmó.

¿QUÉ DIJO YURI VARGAS SOBRE TRABAJAR CON RAFAEL AMAYA?

Aunque en la trama son “enemigos”, Yuri Vargas afirmó que fuera de ella y Rafael Amaya son grandes compañeros de trabajo. De hecho, la actriz se mostró agradecida de porder trabajar junto al galán mexicano en esta exitosa producción.

“Es un ser maravilloso, increíble, muy generoso en su trabajo, es la primera vez que me lo encuentro en el set de grabación y ha sido maravilloso, nos hemos alimentado mutuamente con propuestas y escenas y está abierto a todo”, contó.

“Y es hacer el bien para el proyecto y se nota cada día del rodaje y energéticamente es maravilloso y es lindo poder ver un ser humano así como está reflejado”, agregó la actriz de 34 años.

Yuri Vargas se mostró agradecida de porder trabajar junto a Rafael Amaya en la octava temporada de “El señor de los cielos” (Foto: Yuri Vargas/ Instagram)

¿CÓMO FUE EL CASTING DE YURI VARGAS PARA “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 8″?

Yuri Vargas también reveló que cuando le llegó la oportunidad de interpretar a “Tracy” no sabía cómo saldría pues ella venía de hacer una película para HBO y gracias a la producción de Telemundo todo salió de maravvilla.

“Yo estaba terminando una película para HBO y fue loco porque me mandan los monólogos y yo estoy con la cabeza en la película y fue lindo como el área de casting se portó conmigo, porque además mandé mis castings en la madrugada, y es cierto que cuando quieren trabajar con uno, las puertas se abren”, señaló.