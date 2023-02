La nueva temporada de “El señor de los cielos” regresó a las pantallas de Telemundo y lo hizo por todo lo alto gracias a diversas incorporaciones como Rafael Amaya, África Zavala y Carmen Aub, entre otros. De hecho, la narcoserie ya lidera la televisión hispana con menos de un mes de haber entrado en competencia.

No hay duda de que el regreso de “El señor de los cielos” a Telemundo generó más de un revuelo en la televisión, ya sea por el ansiado retorno de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) o por la inclusión de diversos personajes en esta octava temporada.

La actriz colombiana interpreta a una agente de la DEA en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

Eso sí, no podemos dejar de lado a los nuevos talentos que entran en la ficción del momento con personajes muchos más interesantes, siendo la actriz colombiana Yuri Vargas una de las más aclamadas por los seguidores. Y no es para menos, pues la interpretación que hace de Tracy Lobo es de las más geniales que ha presenciado la novela en estos últimos años.

EL PAPEL DE YURI VARGAS EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 8″

El camino de “El señor de los cielos” no ha sido del todo fácil, pues si bien el regreso de Aurelio Casillas le trajo mucho rédito comercial, necesitaban la inserción de más artistas y figuras públicas para poder captar una mayor audiencia de parte del televidente hispano. Y vaya que lo hicieron con la inclusión de la bella Yuri Vargas.

En su interpretación, Vargas está obsesionada con atrapar a Aurelio Casillas (Foto: Telemundo)

El papel de la colombiana no es sencillo, pues interpretando a Tracy Lobo, una inteligente agente de la DEA que busca atrapar a toda costa a Aurelio Casillas, no es del todo fácil. Sus artimañas y su obsesión por el capo de la droga también la hacen vulnerable ante las represalias que puede generar el narcotraficante del clan Casillas.

Sin embargo, la bella Yuri Vargas tuvo cierto conflicto para audicionar en su papel como agente federal, pues se encontraba grabando una película, hasta que le llegó la oferta del casting a su manager. Al ver el nombre de la producción, no lo dudó y decidió hacerlo sin pensarlo dos veces. “Y digo me toca enfocarme en este monólogo, lograrlo como sea y bueno, logré enviar mis diferentes castings porque fueron dos, tres castings, si no lo estoy mal, de diferentes monólogos” señaló Vargas.

La actriz colombiana en el Avant Premiere de "El señor de los cielos 8" (Foto: Yuri Vargas / Instagram)

¿QUIÉN ES YURI VARGAS?

Nacida un 23 de julio de 1988 en Medellín, Colombia, Yuri pasó gran parte de su niñez en Aranjuez rodeada de naturaleza, la inseguridad ciudadana y un fuerte apasionamiento por la actuación.

De hecho, a mediados de 2016, la actriz reveló que, a los 14 años, se escondió en una alcantarilla junto a una de sus compañeras para librarse de las balaceras que sucedían comúnmente en su vecindad.

La histrionisa colombiana es muy activa en sus redes sociales (Foto: Arcángel Photo Studio / Instagram)

Siempre tuvo de referencia a su madre, razón por la que declaró que fue ella quien le inculcó el espíritu de lucha a la hora de perseguir nuestros sueños o deseos.

Años más tarde, logró asentarse en Bogotá, Colombia junto a diversas jovencitas. Desde sus 20, Vargas contó que llegó a trabajar como impulsora de marcas para poder costear sus gastos.

Fue en el 2005 que audicionó a la novela “La saga”, producida por Caracol Televisión. Logró pasar el cast y así logró debutar en la pantalla chica.

Entre sus otros trabajos de teatro destacan “A 2,50 la cuba libre” y “Esto no es un juego”, los cuales le valieron para lograr ganar cierta notoriedad en el medio actoral. También actuó en proyectos de cine como “Fábula de una conspiración”.

Hoy en día tiene de pareja a Jim Muñoz, con quien tiene más de 10 años de relación amorosa y pública ante sus seguidores.

Yuri Vargas tiene un relación de más de 10 años con Jim Muñoz (Foto: Yuri Vargas / Instagram)

Por si fuera poco, la colombiana tiene una empresa dedicada a la venta de artículos de belleza y cosméticos para el cuidado de la piel. Hace varias semanas, lanzó su propia línea de mascarillas a través de sus redes sociales. ¡Un éxito en todas sus líneas!

La actriz también lanzó su propia marca de mascarillas (Foto: Yuri Vargas / Instagram)

No hay duda de que te irá bien en todo lo que te propongas, Yuri. ¡Esperemos verte seguir brillando en “El señor de los cielos”!