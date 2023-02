Pese a lo que parecía ser la muerte de Aurelio Casillas en la sétima temporada víctima de sus enemigos, hace unos meses, Telemundo sorprendió al confirmar una nueva entrega de la popular narcoserie, la cual estaría protagonizada una vez más por Rafael Amaya, cuyo personaje volvería para cobrar venganza.

Fue así como se iniciaron las grabaciones de la producción, que incluyó la convocatoria de nuevas figuras como Mimi Morales, Yuri Vargas o África Zavala, la cuales llegaron a su final hace unos días, tal como confirmaron varios actores en sus redes sociales.

La serie de Telemundo, además, se estrenó en reemplazo de “La reina del sur 3″, la producción que marcó el regreso Kate del Castillo como Teresa Mendoza, y compite con producciones como “Cabo”, protagonizada por Bárbara de Regil, y “Mi camino es amarte” de Gabriel Soto en el prime time de la televisión en Estados Unidos.

¿POR QUÉ TELEMUNDO CENSURÓ “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

Si bien la serie ha tenido una gran recepción y muchos esperan su llegada a Netflix, existen pasajes que Telemundo ha optado por censurar, los cuales ofrecen una visión distinta tanto de la historia como de los personajes.

Esto lo confirmaron en “La Mesa Caliente” los actores Thalí García y Alan Slim, quienes interpretan a Berenice y Jaime Rosales, respectivamente.

“Me han dicho que hay escenas de pasión que han desarrollado sus personajes que son tan fuertes que las han tenido que censurar”, indicó Verónica Bastos.

Alan Slim es Jaime Rosales en "El señor de los cielos 8" (Foto: Telemundo)

“Hay desnudos. Grabamos como dos versiones. A veces el director pedía como ‘esta es para plataforma y esta es hasta donde la censura lo permita Telemundo’”, indicó Thalí.

Por su parte, Alan admitió que se sintieron nerviosos filmando las escenas, pero que consiguieron sacarla adelante.

“Él más nervioso que yo. Yo la verdad es que me preparé mucho físicamente para esta temporada. Yo creo que Berenice inclusive físicamente se ve muy distinta a como me conocieron hace tres temporadas y entonces me sentía como muy segura de mí misma”, añadió la actriz.

Thalí García es Berenice en "El señor de los cielos 8" (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER LAS ESCENAS SIN CENSURA DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

Al ser consultados por las escenas que Telemundo recortó, los actores revelaron que existe una versión sin filtros, la cual está próxima a llegar.

“Ya les van a quitar la censura”, informó la actriz mexicana, mientras que Alan aseguró que “se va a ver todo”.

Según la pareja de actores, la versión sin censura de “El Señor de los Cielos” se estrenará en la plataforma Peacock para Estados Unidos.