Tenía solo 23 años y toda una vida con sueños y metas por delante, pero el destino quiso que esa luz de juventud se apagara el pasado 26 de julio. Yuriby Gómez, la sobrina de la influencer Kimberly Flores, perdió la vida en condiciones misteriosas en un centro de salud de Guatemala, dejando a toda su familia con un gran dolor.

La esposa de Edwin Luna ha sido una de las más golpeadas en esta circunstancia, pues tenía una relación muy cercana a ella, al punto de considerarla como si fuera una hija. Es por ello que, en los días siguientes, ha compartido en redes sociales, con mucha tristeza, alguna información sobre el entierro, sus sentimientos y hasta de las causas del fallecimiento.

La misma Kimberly Flores, a través de sus plataformas sociales, se animó a contar el porqué del temprano fallecimiento de Yuriby y más aún, teniendo en cuenta su edad y que no tenía mayores problemas de salud previos. Es por ello que ahora te recapitulamos una parte de todo lo que dijo respecto a este delicado tema.

¿DE QUÉ MURIÓ YURIBY GÓMEZ?

El lunes 31 de julio, en su cuenta de Facebook, Kimberly Flores realizó una transmisión en vivo, en la que, con un poco más de resignación por el lamentable suceso, se animaría a revelar más detalles de lo ocurrido con su sobrina, Yuriby Gómez, y su repentino fallecimiento con solo 23 años de edad y toda una vida por delante.

De acuerdo a lo expresado por la pareja sentimental del vocalista de La Trakalosa de Monterrey, todo se debe una negligencia médica, por lo que ella y toda su familia exigen justicia. Además, relató, con muchos detalles, lo que habría pasado con la joven.

“Empezó con fiebres, después con mucho dolor de estómago, así que pensábamos que era algo del estómago. Fue al médico y le mandaron inyecciones. Ella me iba contando todo y yo viendo en qué la ayudaba. Después de un día para otro las fiebres no pararon y me dijo que le estaba sangrando la nariz, sus piecitos y manos se llenaron de puntitos rojos… Y cuando ya le faltaba la última inyección de lo que le había mandado el doctor empezó, a vomitar un líquido verde”, manifestó la influencer.

En ese momento, las alarmas se encendieron y la joven fue hasta un hospital, pero luego se cambiaría a uno privado por mayor comodidad. “Ella estaba con su novio en ese momento y decidió irse al hospital. Cuando ella fue me mandó un video y me dice ‘tía, no me gusta aquí, hay mucha gente’ y se asustó, entonces opté por decirle ‘vete a un hospital privado, yo te lo voy a pagar’. Solo le colocaron un suero porque estaban preocupados en quién iba a pagar”, continuó.

En el nuevo centro de salud al que llegaron, la atendieron y le dijeron que tenía una piedra en la vesícula y que tenían que operarla, pero se percataron que tenía las plaquetas bajas, así que no podían abrirle, por lo que optaron por hacerle una endoscopia en otro lado, ya que ahí no contaban con el aparato necesario.

“Ahí, en ese hospital la mandaron a una clínica porque ellos no tenían ese aparato, lo pagué. La durmieron, pero no anestesiada, sino que la durmieron nada más para poderle meter la camarita. Termina y ya la vuelven a regresar al hospital privado. Al tercer día, Yuriby se empezó a sentir mal, empezó otra vez fiebres y fiebres altísimas y se empezó a hinchar y se le empezaron a hinchar también sus partes, entonces su mamá ya muy asustada y desesperada, agarra a Yuriby y ya la lleva al hospital (público)”, comentó la joven.

En el centro de salud público se dieron cuenta de que su intestino estaba perforado por una bacteria que le había entrado. Según lo expresado por Kimberly, la camarita de la endoscopia habría estado infectado, ocasionándole todo este problema. Finalmente, el desenlace de la historia fue muy fuerte, cruel y demasiado triste.

“Se dieron cuenta de que en el otro hospital, por hacer una endoscopia la dañaron, le cayó una bacteria y eso le empezó pues a como paralizarle. Ahí fue donde indujeron a Yuriby al coma porque la tenían que dejar abierta para estar limpiando todo eso. La nena iba mejorando, ya no le estaba dando fiebre, que esa era una buena señal, optaron porque ya la iban a cerrar. Entonces le cerraron la mitad y con la otra mitad dejaron aparato, pero se percataron de que no mejoraba. Me hablaron sus papás de que le había entrado agua en un pulmón, que su sangre se estaba coagulando y que ya se estaba hinchando y que solo le pedían a Dios que oráramos por ella”, concluyó.

Kimberly Flores Junto a Yuriby el día de su graduación escolar (Foto: Kimberly Flores / Instagram)

LA RELACIÓN ENTRE KIMBERLY FLORES Y YURIBY GÓMEZ

Si bien Kimberly Flores siempre se ha referido a Yuriby como su sobrina, en realidad es su prima, pero desde jóvenes la menor de las dos siempre le dijo “tía”, así que quedó con el pasar de los años. Incluso, la influencer reveló que su conexión era tan gran y especial, que a ella la consideraba como si fuera una hija suya.

“Yuriby es hija de mi tío, el hijo más pequeño de mi abuela. Ella desde pequeñita me miraba y me decía ‘tía, tía, tía’. De hecho cuando empezó a hablar era yo como su tía y pues nos quedó así para toda la vida, entonces para mí era mi sobrina. Pero no solo eso, era como mi hija, era mi hermana, era mi confidente. No teníamos un nombre para lo que nos amábamos”, aseguró.