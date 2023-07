Son días de suma tristeza en la familia de Kimberly Flores. La cantante, quien tuvo un recordado paso por “La casa de los famosos”, programa de Telemundo, anunció el fallecimiento de su sobrina Yuriby Gómez, quien fue como una hija para la artista, quien viajó a su natal Guatamela para despedir a la veinteañera.

La intérprete musical de 34 años utilizó sus redes sociales para hacer pública la partida de su engreída, a quien siempre recordará alegre y optimista, tal como estuvo en la ceremonia de su boda con el también cantante Edwin Luna.

Precisamente, el natural de Monterrey no fue ajeno al dolor de su familia política y expresó vía Instagram su pesar por la partida de quien fue su sobrina, quien falleció a la edad de 23 años.

Junto a Yuriby el día de su graduación escolar (Foto: Kimberly Flores / Instagam)

¿CÓMO SE DESPIDIÓ KIMBERLY FLORES DE SU SOBRINA YURIBY GÓMEZ?

Mediante “stories” a través de su Instagram, Kimberly expresó su dolor ante la partida Yuriby, quien este viernes 28 de julio de 2023 fue sepultada en Ciudad de Guatemala.

La intérprete musical había expresado el jueves 27 su tristeza. “No puedo con tanto dolor”, expresó la también empresaria a través de sus historias. “Siempre juntas en un solo latido mi amor. Tenía tantos sueños”, escribió en otra publicación.

“(Este 28 de julio) cumplimos 4 años mi amor, Edwin Luna, de este hermoso momento (su boda) y me quiebro en pedazos de ver a mi Yuriby siempre a mi lado en cada momento. Y ahora ya no te veré más mi niña”, publicó en otro comentario en donde mencionó a su esposo.

En otra historia, Kimberly subió la captura de pantalla de una conversación que sostuvo con su sobrina. Esta sería una de los últimos mensajes.

“Já, gracias tía no sé cómo pagarte todo lo que haces por nosotras al día de hoy. Te amo mucho (...) Gracias tía por siempre cuidarme y aconsejarme. Dios me ha bendecido con tener una tía como tú y ahí recibo lo que hago con mi abuelita, ya sabes que siempre seremos las tres, sea donde estemos”, se lee en la conversación de WhatsApp.

KImberly compartió la última conversación que tuvo con su sobrina (Foto: Kimberly Flores / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ YURIBY GÓMEZ?

Nadie de la familia ha querido detallar, pero se conoció que en los días previos a su deceso, Kimberly anduvo buscando donantes de sangre, pues la joven se encontraba hospitalizada. Más allá de eso, nadie ha querido afirmar cuál fue la causa de su deceso.

“A todos los que me están preguntando cómo está la situación de Yuriby, no me corresponde a mí hablar acerca de eso porque es mi sobrina política, entonces por respeto a toda la familia de mi esposa yo me tengo que mantener al margen”, se refirió al asunto Edwin Luna, esposa de Kimberly y vocalista de la agrupación mexicana La Trakalosa de Monterrey.

Kimberly compartió una "storie" con imágenes del entierro de su sobrina (Foto: Kimberly Flores / Instagram)

¿QUIÉN ERA YURIBY GÓMEZ, LA SOBRINA DE KIMBERLY FLORES QUE FALLECIÓ?

Yuriby Gómez es una guatemalteca que se hizo muy popular en redes sociales por crear y compartir contenido de belleza. Tenía casi 100 mil seguidores en Instagram.

Solia compartir también mensajes reflexivos y motivacionales (Foto: Yuriby Gómez / Instagram)

En esta red social era bastante activa y solía compartir sus actividades diarias e incluso viajes a México, a donde iba a visitar a su tía Kimberly y familiares.