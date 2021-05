Zack Snyder es uno de los directores de cine más populares del momento y es conocido por su trabajo en varias películas inspiradas en el Universo DC como “Superman”, “La liga de la justicia”, “Mujer maravilla″ y regresó a sus inicios con la cinta “El ejército de los muertos” que se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix.

Su nombre real es Zachary Edward Snyder y debutó en el cine en 2004 con una nueva versión de la película “El amanecer de los muertos”, así que desde ese momento se abrió camino para realizar diversas cintas, que sin duda, han acumulado cientos de seguidores que respetan mucho su trabajo.

En una reciente entrevista con The Telegraph, el director de Army of The Dead ha revelado que le gustaría explorar otros géneros bastante llamativos y, si hace lo que tiene en mente, su próxima película va a dar mucho que hablar.

'El ejército de los muertos' es la gran apuesta de Netflix para mayo. (Foto: Netflix)

LAS PELÍCULAS QUE AHORA QUIERE HACER ZACK SNYDER

Zack Snyder confesó que por su interés en el culturismo y el cuerpo humano no solo quiere hacer una película porno, sino que también, en el otro lado del espectro, le gustaría hacer una cinta religiosa.

“Siempre quise hacer una película religiosa y una película pornográfica, y nunca he tenido la oportunidad de hacer ninguna de las dos”, señaló Snyder. “Tal vez si pudiera combinar las dos ... O tal vez 300 es esa película, en cierto sentido, un poco. O al menos una cartilla de lo que podría ser esa película”.

Dave Bautista (echado) y Zack Snyder (polo blanco) durante el rodaje de "Army of the Dead". Ambos conversaron con El Comercio. (Foto: Netflix)

En la entrevista, Snyder recuerda cómo se enamoró del Renacimiento y de artistas como Caravaggio o Miguel Ángel mientras estudiaba en la Heatherley School of Fine Art de Londres. “Ese tipo de apreciación de la forma humana es algo que me emocionó”, asegura. Y quizás ha influido en sus trabajos más de lo que él cree. 300, la cinta que le llevó a la fama, tiene un fuerte elemento físico. Algo que muchos vieron cercano a la pornografía.

“Cuando 300 vio la luz, la gente decía que era demasiado indulgente físicamente, que en algún nivel era como porno. Desde el punto de vista filosófico, creo que me encanta esa indulgencia”, reveló el cineasta.

No sabemos si finalmente se atreverá a hacer una cinta religiosa, una pornográfica o juntarlas en una misma historia, pero el cineasta no deja de sorprendernos.

Zack Snyder es director, productor y guionista de 'Army of the Death', su nueva película con Netflix. "Las películas de zombis pueden combinar diferentes aspectos y hablar de temas sociales", reflexiona. (Foto: Netflix)