Zudikey Rodríguez, una de las deportistas más destacadas en México, está atravesando un duro momento tras el fallecimiento de dos de sus familiares a causa del COVID-19.

Debido a esta difícil situación, la participante de “Exatlón México 2020″ y “Exatlón México: Titanes vs. Héroes” decidió abandonar la competencia para ir junto a sus parientes.

A raíz de lo vivido por la ahora exparticipante de los programas de competencia, te contamos cuáles fueron las muertes que la golpearon, además de estas dos últimas.

PARTIDA DE SU ABUELITO

La semana pasada, el grave estado de salud del abuelito materno de Zudikey lo llevaron a ser internado en un hospital de Toluca. En el nosocomio, él fue entubado.

Si bien, estaba luchando por su vida, el coronavirus había deteriorado totalmente sus pulmones, por lo que dejó de existir.

En sus redes sociales, la muchacha subió una foto de sus abuelitos maternos y escribió: “Abuelito, te amo. Tu felicidad era la mía. Lloro tu ausencia y el dolor tan grande que dejas en mi abuelita y en nosotros”. Dios, recibe a mi abuelito en tu santa gloria”.

FALLECE SU TÍO

A la tristeza de haber perdido a su abuelito, se sumó la partida de su tío el 25 de marzo, también a causa del COVID-19.

La atleta dio la noticia en su cuenta de Instagram, donde recibió muestras de cariño de sus familiares, amigos y seguidores.

Ella subió una imagen de un lazo negro donde escribió: “Descanse en paz, querido tío”.

PERDIÓ A SU HIJO

Hace doce años, Zudikey Rodríguez compartió ante las cámaras de Ventaneando el duro momento que pasó con el fallecimiento de su hijo. “El nacimiento de Ethan fue lo mejor que me ha pasado en la vida, he aprendido a vivir con este dolor día con día porque no ha sido nada fácil”.

Contó que el menor dejó de existir a los tres años en un accidente cuando estaba al lado de su papá. “En un pequeño descuido, el niño cayó y la llanta del tractor pasó por su cabecita, muriendo instantáneamente. Fue un golpe muy duro para todos”.

En aquella oportunidad, la atleta tenía 22 años se encontraba participando de una olimpiada cuando recibió la noticia. En un principio le dijeron que su hermano había sufrido un accidente, no su hijo, entonces viajó de emergencia, pero al llegar su madre le dijo la verdad.